قىتاي روبوتتارى ەندى دومبىرا شەرتۋى مۇمكىن
استانا.قازاقپارات - قىتايدا ينجەنەرلەر حالىقارالىق جارىسقا دايىندىق شەڭبەرىندە بەساسپاپ گۋمانويد روبوتتاردى سىناقتان وتكىزىلىپ جاتىر.
العاشقى سىناقتىڭ ءبىرى قىتايدىڭ شىڭجاڭ-ۇيعىر اۆتونوميالىق اۋدانىندا ۇيىمداستىرىلدى، دەپ حابارلايدى Egemen.kz.
24kz مالىمەتىنشە، قازىر قىتايدا روبوتتار ونەر مەن سپورت سالاسىنا قارقىندى ەنگىزىلە باستادى. ولار جاساندى ينتەللەكتتىڭ كومەگىمەن اتقا ءمىنىپ، دومبىرا شەرتۋگە يكەمدەلىپ جاتىر. نىسانا كوزدەپ، ساداق اتاتىن روبوتتار دا بار. بۇل ەرىككەنىڭ ەرمەگى ەمەس. قىتاي بيلىگى وسىنداي ءىس-شارالار ارقىلى باسەكە تۋعىزىپ ۇزدىك جوبالاردى انىقتايدى. جەڭىپ شىققاندارىن قارجىلاندىرىپ ودان ءارى دامىتۋعا قولداۋ كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي ادام ءتارىزدى روبوتتاردىڭ 400 دەن استام ءتۇرىن جاساپ شىعاردى، بۇل جاھاندىق نارىقتىڭ جارتىسىنان كوبىن قۇرايدى.
بيىل تامىز ايىندا بەيجىڭدە وتەتىن دۇنيەجۇزىلىك روبوتتار ويىندارىندا قۇلتەمىرلەر 30 ءتۇرلى سىناقتان ءوتىپ، وزدەرىنىڭ يكەمدىلىگى مەن باسقارۋ دالدىگىن كورسەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن UBTECH Robotics كومپانياسى الماتى قالاسىندا ءوزىنىڭ شەتەلدەگى العاشقى زاۋىتىن سالادى. گۋمانويدتى جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىنا ارنالعان روبوتتاردى وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسى تۋرالى كەلىسىم جاسالعانى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.