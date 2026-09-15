قىتاي روبوتتارى كورمەدەن شىعىپ، جۇمىسقا كىرىستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا گۋمانويد روبوتتار كورمەلەردەگى دەمونستراتسيالىق كورسەتىلىمدەردەن ناقتى جۇمىس ورىندارىنا بەلسەندى ەنگىزىلە باستادى.
روبوتتاردى وندىرىستە جۇمىس ىستەۋگە ۇيرەتۋگە باعىتتالعان تۇتاس جاڭا يندۋستريا قالىپتاسىپ كەلەدى، دەپ حابارلايدى Xinhua.
بەيجىڭدە وتكەن قىتاي حالىقارالىق قىزمەت كورسەتۋ ساۋدا جارمەڭكەسىندە (CIFTIS) بيىلعى كوكتەم مەرەكەسىنە ارنالعان تەلەشوۋدا كيىم جيناعان Galbot G1 روبوتى قىزمەتكەرلەرى جوق دۇڭگىرشەكتە جۇمىس ىستەدى. مۇنداي اۆتوماتتاندىرىلعان ساۋدا ورىندارى بەيجىڭدەگى جازعى ساراي سياقتى تۋريستىك نىسانداردا دا جۇمىس ىستەيدى. ال وسى ۇلگىدەگى العاشقى شەتەلدىك دۇڭگىرشەك 1-قىركۇيەكتە گونكونگتە اشىلدى.
كورمەدە روبوتتار پوشتا قىزمەتكەرى، قۇيماق دايىنداۋشى جانە باريستا رەتىندە دە كورسەتىلدى. ولار اشىقحاتتارعا ءمور باسىپ، تاۋار جەتكىزىپ، قۇيماق ءپىسىرىپ، كوفە دايىندايدى.
الايدا روبوتتاردى ناقتى ءوندىرىس جاعدايىندا قولدانۋعا كەدەرگى كەلتىرەتىن نەگىزگى ماسەلە - ولاردى وقىتۋعا قاجەتتى دەرەكتىڭ تاپشىلىعى. Shijingshan Embodied Intelligence Training Center باسشىسى چجۋ كايدىڭ ايتۋىنشا، قىتايدا بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا 23 مىڭ گۋمانويد روبوت ساتىلعانىمەن، ولاردىڭ %5 دان ازى عانا ناقتى وندىرىستىك جەلىلەردە تۇراقتى جۇمىس ىستەپ ءجۇر.
وسى ماسەلەنى شەشۋ ءۇشىن بەيجىڭدەگى ورتالىقتا روبوتتارعا ارنالعان «كاسىپتىك مەكتەپ» جۇمىس ىستەيدى. مۇندا شامامەن 270 روبوت تۇرمىستىق جۇمىستاردى، كۇتىم كورسەتۋ جانە وندىرىستىك تاپسىرمالاردى ورىنداپ ۇيرەنەدى. ورتالىق جىلىنا 20 ميلليونعا جۋىق ساپالى دەرەك جينايدى.
9-قىركۇيەكتە قىتاي «ەمبوديمەنت ينتەللەكت روبوتتارىن قولدانۋ جونىندەگى تەحنيك» اتتى جاڭا كاسىپتى رەسمي تۇردە مويىندادى. ونىڭ قۇرامىنا روبوتتارعا ارنالعان دەرەك جيناۋشى جانە روبوت جاتتىقتىرۋشى ماماندىقتارى ەنگىزىلدى.
روبوتتاردى وقىتۋعا قاجەتتى تەحنولوگيالار دا دامىپ كەلەدى. ارنايى قۇرىلعىلار ادامنىڭ قيمىل-قوزعالىسىن، قولدىڭ كۇشىن جانە زاتتى ۇستاۋ ەرەكشەلىكتەرىن جازىپ، كەيىن بۇل دەرەكتەردى روبوتتاردى ۇيرەتۋگە پايدالانادى.
دەرەكتەردىڭ ءوزى دە جاڭا تاۋارعا اينالىپ وتىر. CIFTIS اياسىندا قىتاي ەمبوديمەنت ينتەللەكت سالاسىنداعى دەرەكتەردى حالىقارالىق دەڭگەيدە ۇسىنۋعا باعىتتالعان العاشقى ونەركاسىپتىك پلاتفورماسىن ىسكە قوستى. بەيجىڭنىڭ شيتسزينشان اۋدانىندا جوعارى ساپالى دەرەكتەر جيىنتىقتارى جاسالىپ، جۇزدەگەن دەرەك ونىمدەرى نارىققا شىعارىلعان.
قىتاي روبوتتارى شەتەلدە دە جۇمىس ىستەي باستادى. بەيجىڭدىك Anyverse Dynamics كومپانياسى Envision جاسىل تەحنولوگيالار توبىمەن 500 ميلليون يۋانعا (شامامەن 74,7 ميلليون دوللار) كەلىسىم جاسادى. كومپانيانىڭ K15 جارتىلاي گۋمانويد روبوتتارىنىڭ العاشقى پارتياسى وسى ايدا فرانتسياداعى اككۋمۋلياتور زاۋىتىنا جەتكىزىلىپ، جۇك تيەۋ جانە ءتۇسىرۋ جۇمىستارىن اۆتونومدى اتقارا باستادى.
مامانداردىڭ پىكىرىنشە، بولاشاقتا روبوتتاردىڭ وزىنەن بولەك، ولاردى وقىتۋعا ارنالعان دەرەكتەر مەن قىزمەتتەر قىتايدىڭ قىزمەت كورسەتۋ ساۋداسىنىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالۋى مۇمكىن.
كورمەدە جوعارى سەكىرەتىن، تاماق دايىندايتىن، قابىرعاعا ورمەلەيتىن روبوتتار جانە باسقا دا 30 دان استام جاڭا ءونىم تانىستىرىلدى.
ايتا كەتەيىك، جۋىردا ش ق و-دا روبوت-يتتەر پوليتسيانىڭ جاڭا «ارىپتەستەرى» رەتىندە پاترۋلگە شىققانىن جازدىق.
سونداي-اق ادامعا ۇقسايتىن روبوتتار بەيجىڭ ويىندارىندا جاڭا رەكورد ورناتتى.