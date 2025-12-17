قىتاي ەۋروپالىق شوشقا ەتىنە دەمپينگكە قارسى باج سالىعىن ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - كەدەندىك باج سالىعى بەس جىلعا ەنگىزىلەدى. بەيجىڭ ونى «دەمپينگكە قارسى باج سالىعى» دەپ اتادى، دەپ حابارلايدى Euronews.
جاڭا شارالار سارسەنبىدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. ەۋروپالىق شوشقا ەتىنە باج سالىعى %4,9 دان %19,8 عا دەيىن كوتەرىلەدى جانە جانۋارلاردان الىناتىن قوسىمشا ونىمدەرگە دە اسەر ەتەدى.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، بۇل قادام بەيجىڭ مەن بريۋسسەل اراسىنداعى ساۋدا قاتىناسى شيەلەنىسىنىڭ ارتۋىنىڭ سوڭعى بەلگىسى.
- قىتاي بيلىگى 2024 -جىلدىڭ ماۋسىمىندا دەمپينگكە قارسى تەرگەۋ باستادى جانە «ەۋروپالىق وداقتان يمپورتتالعان شوشقا ەتى مەن شوشقا ەتى ونىمدەرى دەمپينگتىك ساراپتامادان ءوتتى جانە وتاندىق ونەركاسىپكە ايتارلىقتاي زيان كەلتىرىلدى» دەگەن قورىتىندىعا كەلدى، - دەلىنگەن قىتاي ساۋدا مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەسىندە.
بارىنەن بۇرىن يسپانيا، نيدەرلاند جانە دانيا زارداپ شەگەدى. ە و-نىڭ قىتايمەن ساۋدا تاپشىلىعى 2024 -جىلى 300 ميلليارد ەۋرودان استى.
بەيجىڭ سونىمەن قاتار وسى جازدا فرانتسيادا وندىرىلگەن ەۋروپالىق كونياكقا دەمپينگكە قارسى باج سالىعىن ەنگىزدى. ە و-دان ءسۇت ونىمدەرىنىڭ يمپورتى دا دەمپينگكە قارسى تەكسەرۋدەن ءوتتى.
ساۋدا دەپارتامەنتى جاڭا تاريف جاڭا پىسكەن، سالقىنداتىلعان، مۇزداتىلعان، كەپتىرىلگەن، مارينادتالعان، ىستالعان نەمەسە تۇزدالعان شوشقا ەتىنىڭ بارلىق تۇرىنە قولدانىلادى دەپ مالىمدەدى.
ەو- دان قىتايعا شوشقا ەتىنىڭ ەكسپورتى 2020 -جىلى بەيجىڭ شوشقا تۇماۋىن جويعاننان كەيىن ىشكى سۇرانىستى قاناعاتتاندىرۋ ءۇشىن قايتا باستالعان بولاتىن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن فرانتسيا پرەزيدەنتى ەگەر بەيجىڭ ەۋروپامەن اراداعى ۇلكەن ساۋدا تاپشىلىعىن قىسقارتۋ بويىنشا قادام جاساماسا، ەۋروپالىق وداق «جاقىن ارادا» قىتاي ونىمدەرىنە باج سالىعىن ەنگىزۋى مۇمكىن ەكەنىن ەسكەرتكەن بولاتىن.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا