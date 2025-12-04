قىتاي، رەسەي، قاتار: س ق و- دا شەتەلدىك ينۆەستورلار قانداي جوبا باستادى
استانا. KAZINFORM - سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ اكىمى عاۋەز نۇرمۇحامبەتوۆ وڭىردە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان ءىرى شەتەلدىك جوبالار تۋرالى ايتىپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە س ق و- دا ءبىرقاتار ءىرى كومپانيا جۇمىس ىستەپ جاتىر:
- قاتارلىق «ۋلترادەكور» كومپانياسى دسپ جانە لدسپ پليتالارىن وندىرەتىن زاۋىتتىڭ قۇرىلىسىن باستادى. ينۆەستيتسيا كولەمى 90 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى. جوبا وڭىردەگى اعاش وڭدەۋ جانە جيھاز كلاستەرىن دامىتۋدىڭ جاڭا درايۆەرىنە اينالادى.
- رەسەيلىك «بەيكەرتون» كونديتەرلىك ونىمدەر ءوندىرىسىن ىسكە قوسىپ جاتىر. وعان 37,3 ميلليارد تەڭگە ينۆەستيتسيا سالىنعان جانە 380 تۇراقتى جۇمىس ورنىن قۇرۋ جوسپارلانعان.
- قىتايلىق «QILU Agro» تراكتورلار، تىركەمەلى جانە اسپالى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن ءوندىرۋ بويىنشا قۇرىلىس-مونتاج جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
- رەسەيلىك «ۋرالكران» كومپانياسى جىلىنا 100 داناعا دەيىن كراندار مەن جۇك كوتەرگىش جابدىقتار شىعاراتىن زاۋىت سالىپ جاتىر، بۇل جەرگىلىكتى نارىق قاجەتتىلىگىن تولىق قامتاماسىز ەتەدى.
سونىمەن قاتار، وبلىس اكىمى وتاندىق كومپانيالار دا نازاردان تىس قالمايتىنىن اتاپ ءوتتى. جەرگىلىكتى ينۆەستورلار دا وڭىردە جوبالاردى بەلسەندى ىسكە اسىرىپ، وبلىس ەكونوميكاسىنا ەلەۋلى ۇلەس قوسىپ وتىر.
- وڭىردەگى ينۆەستيتسيا تارتۋدىڭ نەگىزگى ورتالىعى - «قىزىلجار» ارنايى ەكونوميكالىق ايماعى. بۇگىنگى تاڭدا 22 قاتىسۋشى تىركەلگەن، جالپى ينۆەستيتسيالار كولەمى 317 ميلليارد تەڭگەدەن اسادى، وندا شامامەن 4 مىڭ تۇراقتى جۇمىس ورنى قۇرىلادى، - دەدى ع. نۇرمۇحامبەتوۆ.
ولاردىڭ ىشىندە 28,4 ميلليارد تەڭگەگە بەس جوبا ىسكە قوسىلىپ، شامامەن 700 جۇمىس ورنى اشىلدى. تاعى 17 جوبا ىسكە اسىرىلۋ كەزەڭىندە تۇر. قاتىسۋشىلار قاتارىندا تۇركيا، يتاليا، قىتاي، گەرمانيا، قاتار، رەسەي جانە قازاقستان ينۆەستورلارى بار.
ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى 900 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق ينۆەستيتسيا تارتتى.
سونداي-اق، س ق و شارۋالارى ەل بويىنشا ءسۇتتىڭ %70 وندىرە الادى.