قىتاي، رەسەي جانە يران وڭتۇستىك افريكا سۋلارىندا اسكەري- تەڭىز جاتتىعۋلارىن باستادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي، رەسەي جانە يران وڭتۇستىك افريكا رەسپۋبليكاسىنىڭ اۋماقتىق سۋلارىندا ءبىر اپتاعا سوزىلاتىن بىرلەسكەن اسكەري-تەڭىز جاتتىعۋلارىن باستادى، دەپ حابارلايدى Reuters.
قابىلداۋشى تاراپ بۇل جاتتىعۋلاردى «بريكس +» وپەراتسياسى رەتىندە سيپاتتاپ، ونىڭ ماقساتى تەڭىزدەگى كەمە قاتىناسى مەن تەڭىز ەكونوميكاسىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ەكەنىن مالىمدەدى.
«بريكس +» - باستاپقىدا برازيليا، رەسەي، ءۇندىستان، قىتاي جانە وڭتۇستىك افريكانى بىرىكتىرگەن گەوساياسي بلوكتىڭ كەڭەيتىلگەن نۇسقاسى. قاتىسۋشى ەلدەر بۇل بىرلەستىكتى ا ق ش پەن باتىستىڭ ەكونوميكالىق ۇستەمدىگىنە بالاما كۇش رەتىندە قاراستىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا توپقا تاعى التى مەملەكەت قوسىلعان.
وڭتۇستىك افريكا قىتاي جانە رەسەيمەن اسكەري- تەڭىز جاتتىعۋلارىن تۇراقتى تۇردە وتكىزىپ كەلەدى. الايدا بۇل جولعى مانيەۆرلەر ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اكىمشىلىگى مەن «بريكس +» ەلدەرى، سونىڭ ىشىندە قىتاي، يران، وڭتۇستىك افريكا جانە برازيليا اراسىنداعى شيەلەنىس كۇشەيگەن كەزەڭدە ءوتىپ جاتىر.
قازىرگى تاڭدا كەڭەيتىلگەن بريكس قۇرامىنا مىسىر، يندونەزيا، ساۋد ارابياسى، ەفيوپيا جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى كىرەدى.
جاتتىعۋلاردىڭ اشىلۋ ءراسىمىن قىتاي قارۋلى كۇشتەرىنىڭ وكىلدەرى جۇرگىزدى. ولاردىڭ مالىمەتىنشە، برازيليا، مىسىر جانە ەفيوپيا جاتتىعۋلارعا باقىلاۋشى رەتىندە قاتىسىپ وتىر.
وڭتۇستىك افريكا قارۋلى كۇشتەرىنىڭ مالىمدەمەسىندە WILL FOR PEACE 2026 جاتتىعۋلارىنا بريكس+ ەلدەرىنىڭ اسكەري- تەڭىز كۇشتەرى قاتىسىپ، تەڭىز قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان بىرلەسكەن وپەراتسيالار مەن جەدەل ۇيلەسىمدىلىك داعدىلارىن پىسىقتايتىنى ايتىلعان.
بىرىككەن وپەراتسيالار جونىندەگى باسپا ءسوز حاتشىسىنىڭ مىندەتىن اتقارۋشى پودپولكوۆنيك مفو ماتەبۋلا بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ جاتتىعۋعا شاقىرىلعانىن حابارلادى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بريكس ەلدەرىن «انتيامەريكالىق ساياسات جۇرگىزىپ وتىر» دەپ ايىپتاپ، بىلتىر قاڭتاردا بلوكقا مۇشە بارلىق مەملەكەتكە قوسىمشا 10 پايىزدىق ساۋدا باجىن ەنگىزەمىن دەپ قورقىتقان بولاتىن.
وڭتۇستىك افريكا پرەزيدەنتى سيريل رامافوسا كواليتسياسىنداعى ەكىنشى ءىرى پارتيا - باتىسشىل دەموكراتيالىق اليانس بۇل جاتتىعۋلاردى ەلدىڭ جاريالانعان بەيتاراپ ۇستانىمىنا قايشى دەپ باعالاپ، بريكس وڭتۇستىك افريكانى «گەوساياسي ويىنداردىڭ قۇرالىنا اينالدىردى» دەپ مالىمدەدى.
ماتەبۋلا بۇل سىنعا جاۋاپ رەتىندە جاتتىعۋلاردىڭ ساياسي سيپاتتا ەمەس ەكەنىن، اقش- قا قارسى باعىتتالماعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك افريكا اقش اسكەري- تەڭىز كۇشتەرىمەن دە مەزگىل-مەزگىل بىرلەسكەن جاتتىعۋلار وتكىزەدى.
- بۇل - اسكەري- تەڭىز جاتتىعۋلارى. نەگىزگى ماقسات - مۇمكىندىكتەرىمىزدى ارتتىرۋ جانە اقپارات الماسۋ، - دەدى ول.