قىتاي قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
استانا. KAZINFORM - بەيجىڭنىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعىندا حالىققا باعىتتالعان جۇيەنىڭ زاماناۋي ۇلگىسى قالىپتاسقان.
مۇندا تۇرعىن دا، كاسىپكەر دە بارلىق قۇجاتتىق ىستەرىن ءبىر جەردەن شەشىپ، ۋاقىتىن ۇنەمدەيدى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالىنىڭ ءتىلشىسى بەيجىڭنەن.
بەيجىڭنىڭ ءدال جۇرەگىندە ورنالاسقان قالالىق مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى قىتايدىڭ زاماناۋي باسقارۋ جۇيەسىنىڭ ناقتى كورىنىسى دەۋگە بولادى. مۇندا مەملەكەت پەن ازامات اراسىنداعى بايلانىس جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلگەن. ۇكىمەت پەن حالىقتىڭ اراسىن جاقىنداتۋ - باستى ۇستانىم. بۇل ورتالىققا كىرگەن ساتتەن باستاپ، قىتايدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندەگى مادەنيەتتىلىك پەن جۇيەلىلىك بىردەن سەزىلەدى.
عيماراتتىڭ ارحيتەكتۋراسى دا سيمۆولدىق مانگە يە. ول «ادام» يەروگليفى پىشىنىندە سالىنعان، ياعني باستى نازار - حالىقتا دەگەندى بىلدىرەدى. «بەيجىڭ قىزمەتى» لوگوتيپى دە بەكەر تاڭدالماعان: ول سوفورا اعاشىن ەسكە سالادى. بۇل بەينە - بايلانىس پەن ءوزارا تۇسىنىستىكتىڭ، حالىققا باعىتتالعان جىلۋدىڭ سيمۆولى. مۇنداي ۇساق دەتالدىڭ ءوزى قىتايدىڭ مەملەكەتتىك جۇيەسىندە يدەيا مەن ءپىشىننىڭ ۇندەستىگىنە قانشالىق ءمان بەرەتىنىن كورسەتەدى.
عيماراتتىڭ العاشقى ءۇش قاباتى - تۇرعىندار مەن كاسىپورىندارعا ارنالعان نەگىزگى قىزمەت كەڭىستىگى. مۇندا ازاماتتار تۇرعىلىقتى جەرىن تىركەۋدەن باستاپ، الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ، كاسىپ اشۋ، ليتسەنزيا راسىمدەۋ سياقتى ءتۇرلى ماسەلەنى ءبىر جەردەن شەشە الادى. ال ءتورتىنشى جانە بەسىنشى قاباتتا «12345» دەپ اتالاتىن ازاماتتىق بايلانىس ورتالىعى جۇمىس ىستەيدى. بۇل - حالىقتىڭ ءوتىنىشى مەن ۇسىنىسىن تىكەلەي قابىلدايتىن، بيلىك پەن تۇرعىنداردىڭ اراسىنداعى «جۇرەك كوپىرى» ىسپەتتى بايلانىس الاڭى.
بەيجىڭدە مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ جۇيەسى ءتورت دەڭگەيلى ەتىپ ۇيىمداستىرىلعان. قالالىق دەڭگەي - جەتەكشى، اۋداندىق دەڭگەي - نەگىزگى، كوشە مەن اۋىل دەڭگەيلەرى - بازالىق جانە كەڭەيتىلگەن باعىتتار. ءقازىر قالا بويىنشا ءتورت جۇزدەن استام قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى، جەتى مىڭنان اسا اۋىلدىق جانە قاۋىمدىق پۋنكت بار. مۇنىڭ ءبارى قىزمەتتى حالىققا بارىنشا جاقىنداتۋ ماقساتىندا جاسالعان. ەڭ باستىسى - «ءبىر تەرەزە» قاعيداتى ەنگىزىلگەن. بۇرىن بىرنەشە مەكەمەگە بارىپ، اپتا بويى كۇتەتىن راسىمدەر قازىر ءبىر كۇن ىشىندە اياقتالادى.
ونلاين جانە وفلاين قىزمەت تۇرلەرى ءوزارا بايلانىستى. «استانالىق تەرەزە» دەپ اتالاتىن ينتەرنەت-پورتال ارقىلى تۇرعىندار مەن كاسىپورىندار قىزمەتتەردىڭ باسىم بولىگىن ونلاين الا الادى. بۇل جۇيە «دەرەكتەر كوپ جۇگىرەدى، ادامدار از جۇگىرەدى» قاعيداتىنىڭ ناقتى كورىنىسى. ياعني، بيۋروكراتيالىق اۋىرتپالىق ازايعان. قالالىق جۇيەدە 70 تەن استام ۆەدومستۆو مەن 16 اۋداننىڭ بارلىق قىزمەتتەرى بىرىكتىرىلگەن.
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسى ۇزدىكسىز جاڭارىپ كەلەدى. ماسەلەن، كاسىپكەرلەر ءۇشىن ارنايى «窗通» (E-Chuangtong) پلاتفورماسى اشىلعان. بۇل - بيزنەس اشۋ پروتسەسىن ينتەرنەت-دۇكەننەن تاۋار ساتىپ الۋ سەكىلدى جەڭىلدەتكەن جۇيە. بۇرىن كاسىپ اشۋ ءۇشىن بىرنەشە مەكەمەگە بارۋ كەرەك بولسا، قازىر ءبىر ءوتىنىس ارقىلى بارلىق قۇجات ەلەكتروندى تۇردە راسىمدەلەدى. بەيجىڭدە 2019-جىلدان بەرى ىسكە اسقان بۇل جۇيە قالادا «ەلەكتروندى كاسىپكەرلىك ءداۋىرىنىڭ» باستالۋىنا سەبەپ بولدى. ءبىر پلاتفورما، ءبىر ءوتىنىس، ءبىر قابىلداۋ - مىنە، جاڭا ۇلگى وسىلاي جۇمىس ىستەيدى.
بۇگىندە بەيجىڭنىڭ ىسكەرلىك ورتانى جەتىلدىرۋ تاجىريبەسى حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالدى. 2024-جىلى دۇنيەجۇزىلىك بانك جاريالاعان «Business Enabling Environment» ەسەبىندە قالا «سيفرلىق مەملەكەتتىك قىزمەت» كورسەتكىشى بويىنشا الەمدە جەتىنشى ورىنعا شىققان. بانكتىڭ ساراپشىلارى بەيجىڭنىڭ ءبىرىڭعاي دەرەكتەر پلاتفورماسى ارقىلى 8,2 ميلليارد جازبانى بىرىكتىرىپ، 52 ميلليون قاعاز قۇجاتتى جويۋدىڭ ارقاسىندا بيزنەس جۇرگىزۋ شىعىنىن ايتارلىقتاي ازايتقانىن اتاپ ءوتتى.
بەيجىڭنىڭ بۇل ءتيىمدى جۇيەسىنىڭ ارتىندا ءۇش باستى فاكتور بار. بىرىنشىدەن، جوعارى دەڭگەيدەگى ۇيلەستىرۋ مەحانيزمى جۇمىس ىستەيدى - قالالىق باسشىلاردىڭ ارنايى توبى 26 ۆەدومستۆو اراسىنداعى دەرەكتەر توسقاۋىلىن جويعان. ەكىنشىدەن، تەحنيكالىق بازا نىعايتىلعان - قىزمەتتەردى سيفرلاندىرۋ ءۇشىن ميللياردتاعان دەرەك بىرىكتىرىلىپ، قاعاز اينالىمى ازايعان. ۇشىنشىدەن، قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان ءبىرىڭعاي وقىتۋ جۇيەسى ەنگىزىلىپ، ساياساتتى ىسكە اسىرۋداعى قاتەلىك دەڭگەيى نەبارى 0,3 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن.
مۇنىڭ ءبارى قىتايدىڭ مەملەكەتتىك قىزمەتىن جاي عانا بيۋروكراتيالىق اپپارات ەمەس، ناقتى حالىقتىق جۇيەگە اينالدىرعانىن كورسەتەدى. ءاربىر قىزمەتكەر ءوز جۇمىسىن «جاپىراق زالى» يدەياسىمەن، ياعني «ءاربىر ۇساق ءىستىڭ ارتىندا حالىقتىڭ قامى بار» دەگەن تۇسىنىكپەن اتقارادى.
قالادا مادەنيەت پەن تەحنولوگيا دا ۇيلەسىم تاپقان. ورتالىقتىڭ ءۇشىنشى قاباتىندا ورنالاسقان «ەڭ ادەمى كوكجيەك» اتتى مادەني قابىرعا - بەيجىڭنىڭ مىڭجىلدىق تاريحى مەن قازىرگى زامانعى كەلبەتىن بىرىكتىرەتىن سيمۆول. مۇندا ۇلى قىتاي قورعانى مەن يانشان تاۋلارى بەينەلەنگەن، ال قاسىندا - زاماناۋي تەحنولوگيا ورتالىعى چجۋنگۋانتسۋننىڭ كورىنىسى. بۇل قابىرعا بەيجىڭنىڭ كونە رۋحى مەن زاماناۋي تىنىسىن قاتار تانىتادى.
شەتەلدىك ماماندار ءۇشىن دە قولايلى جاعداي جاسالعان. ارنايى حالىقارالىق قىزمەت كورسەتۋ ايماعىندا جۇمىسقا رۇقسات، ۆيزا، تۇرۋعا رۇقسات سەكىلدى بارلىق كوشى-قون قۇجاتتارى ءبىر تەرەزەدەن بەرىلەدى. 2025-جىلى بەيجىڭدە شەتەلدىك كادرلار مەن حالىقارالىق ۇيىمداردىڭ ماماندارىنا ارنالعان ارنايى قىزمەت پاكەتى قابىلداندى. ول ۆيزا راسىمىنەن باستاپ، مەديتسينالىق كومەك، وقۋ، جۇمىسپەن قامتۋ مەن تۇرمىسقا بەيىمدەلۋگە دەيىنگى بارلىق سالانى قامتيدى.
كاسىپكەرلەر ءۇشىن دە ءتيىمدى مۇمكىندىك مول. قارجى ورتالىعىندا 22 بانك پەن 178 دەن استام قارجى ءونىمى قولجەتىمدى. مەملەكەت شاعىن جانە ورتا بيزنەسكە پايىزدىق مولشەرلەمەلەر بويىنشا سۋبسيديا ۇسىنىپ، نەسيەلەردىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرعان.
بەيجىڭ قالالىق قىزمەت كورسەتۋ ورتالىعى بۇگىندە قىتايدىڭ زاماناۋي باسقارۋ مادەنيەتىنىڭ بەت- بەينەسىنە اينالدى. بۇل ورتالىق - سيفرلىق تەحنولوگيا، حالىققا باعىتتالعان ساياسات جانە ءتيىمدى اكىمشىلىك مادەنيەتتىڭ توعىسى. مۇندا باستى ۇستانىم ايقىن: حالىق ءۇشىن جۇمىس ىستەۋ، ۋاقىتتى ۇنەمدەۋ جانە ءار ءوتىنىشتى قۇرمەتپەن قاراۋ.
قىتايدىڭ «حالىق بارىنەن جوعارى، قىزمەت - بارىنشا مۇقيات» قاعيداتى وسى ورتالىقتىڭ ءار بولشەگىندە كورىنىس تاپقان.