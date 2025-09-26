قىتاي-قىرعىزستان-وزبەكستان تەمىر جولىنىڭ قۇرىلىسى پراكتيكالىق كەزەڭگە ءوتتى
بىشكەك. KAZINFORM - قىرعىز رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى - سۋ رەسۋرستارى، اۋىل شارۋاشىلىعى جانە وڭدەۋ ونەركاسىبى ءمينيسترى باقىت توروبايەۆ قىتاي مەملەكەتتىك تەمىر جول كورپوراتسياسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى ۆان ليسين باستاعان دەلەگاتسيامەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- قىتاي-قىرعىزستان-وزبەكستان تەمىر جولىنىڭ قۇرىلىسى پراكتيكالىق كەزەڭگە اياق باستى. توننەلدەر، ۋاقىتشا ينفراقۇرىلىمدى سالۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ كەلەدى، نەگىزگى ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە اكىمشىلىك ماسەلەلەر شەشىلىپ جاتىر، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مينيسترلەر كابينەتى جوبانى جۇزەگە اسىرۋعا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتىپ جاتىر. ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ۇيلەستىرۋ كەڭەستەرى تۇراقتى تۇردە وتكىزىلىپ تۇرادى. قۇرىلىستىڭ بارلىق كەزەڭدەرىندە ەكولوگيالىق جانە قاۋىپسىزدىك نورمالارىن ساقتاۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
قىرعىزستان رەسپۋبليكاسى مينيسترلەر كابينەتى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، قىرعىز تاراپى قىتايلىق ارىپتەستەرىمەن ودان ءارى سىندارلى ىنتىماقتاستىققا سەنىم ءبىلدىردى. جوباعا بارلىق قاتىسۋشىلاردىڭ ۇلتتىق زاڭنامانى، كاسىبي ەتيكانى جانە قوعامدىق ءتارتىپتى ساقتاۋىنىڭ ماڭىزدىلىعى اتاپ ءوتىلدى.
بۇدان باسقا، جۇك تاسىمالىنىڭ بولجامدى كولەمىن قالىپتاستىرۋ، تەمىرجول ماماندارىن دايارلاۋ اكادەمياسىن اشۋ، تورۋگارت، ماكمال، جەرگە-تال، جالال-اباد ەكونوميكالىق ايماقتارىن قۇرۋ سياقتى نەگىزگى دامۋ باعىتتارى تالقىلاندى.
باقىت توروبايەۆ ينۆەستيتسيالىق كەلىسىمگە سايكەس جوبانى جۇزەگە اسىرۋدا جۇمىس ىستەيتىن قىرعىز ازاماتتارىنىڭ ۇلەسىن ارتتىرۋدى ۇسىندى. ول سونداي-اق جەرگىلىكتى جەتكىزۋشىلەردەن تاۋارلار مەن قىزمەتتەردى ساتىپ الۋدىڭ باسىمدىعىن اتاپ ءوتتى.
تاراپتار جوبانىڭ ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىعىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اعىمداعى كەزەڭدە وسى ماسەلەلەردى بىرلەسىپ زەرتتەۋدى باستاۋعا كەلىستى.
ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن جىلى بىشكەكتە قىتاي-قىرعىزستان-وزبەكستان تەمىر جول قۇرىلىسىن جۇرگىزەتىن كومپانيا قۇرىلعانىن جازعان بولاتىنبىز.