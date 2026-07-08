قىتاي مەن قىرعىزستانعا جاڭا رەيستەر اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەن قىرعىزستانعا جاڭا رەيستەر اشىلدى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگى مالىمدەدى.
قازاقستاندىق FlyArystan اۋە كومپانياسى قىتاي مەن قىرعىزستان باعىتتارى بويىنشا جاڭا حالىقارالىق رەيستەردى ىسكە قوسقان.
26-ماۋسىمنان باستاپ اۋە كومپانيا اقتاۋ - ءۇرىمجى (قىتاي) باعىتى بويىنشا تۇراقتى رەيستەردى ورىنداي باستادى. رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت، ياعني سەيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى Airbus A320 اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى.
سونىمەن قاتار، 3-شىلدەدەن باستاپ استانا - ىستىقكول (قىرعىزستان) باعىتى بويىنشا جاڭا تۇراقتى رەيستەر ىسكە قوسىلدى. رەيستەر اپتاسىنا ەكى رەت، ياعني دۇيسەنبى، جۇما كۇندەرى Airbus A320 اۋە كەمەلەرىمەن ورىندالادى.
«جاڭا حالىقارالىق اۋە باعىتتارى اشىلۋى قىتاي جانە قىرعىزستانمەن ساۋدا-ەكونوميكالىق، ىسكەرلىك، تۋريستىك، گۋمانيتارلىق بايلانىستى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق، جولاۋشىلار ءۇشىن حالىقارالىق ساپارلار مۇمكىندىگىن كەڭەيتۋگە ىقپال ەتەدى»، - دەپ جازىلعان حابارلامادا.