قىتاي قورشاعان ورتانى ساۋىقتىرۋدىڭ بەس جىلدىق جوسپارىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى 2025- 2030 -جىلدار ارالىعىندا حالىق دەنساۋلىعىن قورعاۋ ماقساتىندا قورشاعان ورتانىڭ جاعدايىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان ءىس-قيمىل جوسپارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
قۇجات ق ح ر اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە باقىلاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسى مەن باسقا دا بىرنەشە مەملەكەتتىك مەكەمە بىرلەسىپ ازىرلەگەن. وندا قورشاعان ورتانى ەكولوگيالىق جاعىنان قاۋىپسىز ءارى ءومىر سۇرۋگە قولايلى ەتۋگە باعىتتالعان 16 ناقتى شارا ۇسىنىلعان.
سوڭعى جىلدارى قىتايدا قورشاعان ورتانى ساۋىقتىرۋ باعىتىندا ەلەۋلى جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزىلدى: قالدىقتاردى سۇرىپتاۋ جانە كادەگە جاراتۋ جۇيەسى وڭتايلاندىرىلىپ، اۋانى لاستاۋمەن كۇرەس شارالارى كۇشەيتىلدى، توتەنشە جاعدايلارعا ەكولوگيالىق گيگيەنا سالاسىندا ارەكەت ەتۋ مۇمكىندىكتەرى ارتتى. الايدا جاھاندىق كليماتتىق وزگەرىستەردىڭ ۇدەۋى بۇل سالادا جاڭا سىن-قاتەرلەر تۋىنداتىپ جاتىر.
جوسپارداعى نەگىزگى شارالار قاتارىندا:
تۇرعىندار اراسىندا تەڭگەرىمدى تاماقتانۋ مەن قالىپتى دەنە بەلسەندىلىگىن ىنتالاندىرۋ،
تۇرعىن اۋدانداردا قالدىقتاردى باسقارۋ مەن سۇرىپتاۋدى جەتىلدىرۋ،
كوگالداندىرۋ جۇمىستارىن ىلگەرىلەتۋ،
جايلى جاياۋ جۇرگىنشىلەر جولدارىن سالۋ،
ءارتۇرلى مەملەكەتتىك مەكەمەلەردىڭ ەكولوگيالىق ساياساتتارىن ءتيىمدى بىرىكتىرۋ،
قورشاعان ورتانى باقىلاۋ، قاۋىپتەردى باعالاۋ جانە ەرتە ەسكەرتۋ جۇيەلەرىن جەتىلدىرۋ بار.
جوسپار 2030 -جىلعا قاراي مىناداي ەكى نەگىزگى ماقساتقا قول جەتكىزۋدى كوزدەيدى:
ىشۋگە جارامدى سۋدىڭ ساپاسىن ۇزدىكسىز جاقسارتۋ؛
قوعامنىڭ قورشاعان ورتا مەن دەنساۋلىققا قاتىستى اقپاراتتانۋ دەڭگەيىن كەمىندە %25 عا دەيىن ارتتىرۋ.
- قورشاعان ورتانىڭ دەنساۋلىققا اسەرىن ەسكەرەتىن ۇستانىمدار ءتۇرلى سالالارداعى مەملەكەتتىك ساياساتقا ينتەگراتسيالانۋى ءتيىس، - دەپ مالىمدەدى اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ جانە باقىلاۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنىڭ وكىلى.
ۆەدومستۆو قۇجاتتى جۇرتشىلىق اراسىندا كەڭىنەن ءتۇسىندىرۋ، مەملەكەتتىك ورگاندارمەن ءوزارا ۇيلەستىرۋدى نىعايتۋ جانە جەرگىلىكتى بيلىككە جاعدايعا ساي ەكولوگيالىق ورتانى جاقسارتۋ بويىنشا ادىستەمەلىك كومەك كورسەتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرماق.
وسىدان بۇرىن قىتاي بالا كۇتىمى بويىنشا سۋبسيدياعا 12,6 ميلليارد دوللار بولەتىنى بەلگىلى بولدى.