قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى جاپونيانىڭ سىرتقى قاۋىپتەردى اسىرا كورسەتۋىن سىنعا الدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي قورعانىس مينيسترلىگى جاپونيا بيلىگىن «جاسىرىن ماقساتپەن سىرتقى قاۋىپ- قاتەردى اسىرا كورسەتىپ وتىر» دەپ ايىپتادى، دەپ حابارلايدى سينحۋا.
ق ح ر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى جيان بين بۇل پىكىردى ۆەدومستۆونىڭ كەزەكتى باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا جۋرناليستەردىڭ سۇراعىنا جاۋاپ بەرۋ كەزىندە ايتتى. ول جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ەل قاۋىپسىزدىك سالاسىندا ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستان بەرى ەڭ كۇردەلى كەزەڭدى باستان وتكەرىپ جاتىر دەگەن مالىمدەمەسىنە قاتىستى تۇسىنىكتەمە بەردى.
جيان بيننىڭ ايتۋىنشا، ازيا حالىقتارىنا جانە الەمگە ۇلكەن زارداپ اكەلگەن اگرەسسيالىق ارەكەتتەرى ءۇشىن تولىق تاريحي قورىتىندى جاساماعان جاپونيا بۇگىنگى كۇنى دە «سىرتقى قاۋىپ» تۋرالى مالىمدەمەلەردى ادەيى كۇشەيتىپ وتىر.
- جاپونيا اكىمشىلىگىنىڭ شىنايى ماقساتى - ىشكى ماسەلەلەردەن قوعام نازارىن باسقا جاققا بۇرۋ، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى جاڭىلىستىرۋ جانە قايتا قارۋلانۋ ۇدەرىسىن جەدەلدەتۋ، - دەدى ول.
مينيسترلىك وكىلى جاپونيا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە قاتىستى ءۇش نەگىزگى قۇجاتتى قايتا قاراۋدى العا جىلجىتىپ، سوققى بەرۋ مۇمكىندىگى بار اسكەري الەۋەتتى كۇشەيتىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. سونداي-اق ەلدە يادرولىق قارۋعا يە بولۋ ماسەلەسى دە تالقىلانىپ جاتقانىن ايتتى.
جيان بين مۇنداي قادامدار وڭىردەگى تۇراقتىلىققا قاۋىپ ءتوندىرۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتى جاپونياداعى «جاڭا ءميليتاريزمنىڭ» قايتا جاندانۋىنا جول بەرمەۋگە شاقىردى.
ونىڭ سوزىنشە، بەيبىتشىلىكتى قولدايتىن ەلدەر ايماقتىق قاۋىپسىزدىك پەن تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ ءۇشىن بىرلەسىپ ارەكەت ەتۋى قاجەت.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن قىتاي فيليپپيننەن دە ارانداتۋشىلىق پەن جالعان اقپاراتتى دەرەۋ توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.