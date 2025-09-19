قىتاي قۇس سياقتى ۇشاتىن يننوۆاتسيالىق روبوتتى جاسادى
استانا. KAZINFORM - بيوتەحنولوگيالىق روبوتوتەحنيكا سالاسىنداعى سەرپىندى جەتىستىك اياسىندا قىتايلىق ماماندار كومانداسى قۇس سياقتى وزدىگىنەن ۇشۋعا قابىلەتتى روبوتتى جاساپ شىعاردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
RoboFalcon2.0 دەپ اتالعان جاڭا روبوت قۇستار مەن جارقاناتتاردىڭ قانات قيمىلدارىن يميتاتسيالايدى جانە باسقارىلاتىن ۇشۋدى قايتا باپتاۋعا بولاتىن جاڭا مەحانيزمنىڭ كومەگىمەن ىسكە اسىرادى.
Science Advances جۋرنالىندا جاريالانعان زەرتتەۋدە روبوتتىڭ ۇشاتىن ومىرتقالىلاردىڭ باياۋ قالىقتاۋى كەزىندە بايقالاتىن FSF / «جايىلۋ- قاعۋ- جيىلۋ» قوزعالىسىن قالاي قايتالايتىنى ەگجەي-تەگجەيلى سيپاتتالعان.
ۇشاتىن ومىرتقالىلار ادەتتە قالقىپ تۇرۋ، بيىكتىككە كوتەرىلۋ جانە قونۋ كەزىندە قاناتتىڭ كۇردەلى قيمىل كينەماتيكاسىن قولدانادى، بۇل جاندىكتەردىڭ ۇشۋ مەحانيزمدەرىنەن وزگەشە. تومەن جىلدامدىقپەن ۇشقان كەزدە ۇشاتىن ومىرتقالىلار (مىسالى، قۇستار) ۇشۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن قاناتتارىن تومەن قاراي كۇشپەن قاعىپ، ال جوعارى قاراي باياۋ جانە از اسەر ەتەتىن قوزعالىسپەن قايتارادى.
سولتۇستىك-باتىس پوليتەحنيكالىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ماماندارى ومىرتقالىلاردىڭ باياۋ ۇشۋ كينەماتيكاسىن قايتالاپ، ءبىر سيكل ىشىندە «جايىلۋ-قاعۋ- جيىلۋ» قوزعالىسىن بىرىكتىرەتىن كونيكالىق اينالمالى مەحانيزم جاساپ شىعاردى.
زەرتتەۋ ناتيجەسىنە قاراعاندا، شىنايى جاعدايدا جۇرگىزىلگەن سىناقتار RoboFalcon2.0 روبوتىنىڭ وزدىگىنەن ۇشا الاتىنىن كورسەتتى.
بۇل يننوۆاتسيالىق جەتىستىك قۇستارعا ءتان باسقارۋ تاسىلدەرىنە نەگىزدەلگەن، ۇشا الاتىن ءارى مانيەۆر جاساۋ قابىلەتى جوعارى كولىك قۇرالدارىن جاساۋعا تۇرتكى بولۋى مۇمكىن. مۇنداي ءتاسىل قاناتىن قاعىپ ۇشاتىن روبوتتاردىڭ تابيعاتقا ۇقساس (بيوميمەتيكالىق) ديزاينىن دامىتۋعا جول اشادى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، گۋمانويد روبوتتار بولاشاقتا ادامداردى الماستىرادى. سەبەبى Figure AI كومپانياسى كيىم-كەشەكتى بۇكتەۋ جانە ازىق-تۇلىكتى جيناۋ سياقتى قاراپايىم تاپسىرمالاردى ورىنداۋعا قابىلەتتى گۋمانويد روبوتتاردى جاساپ شىعاردى.