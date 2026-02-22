قىتاي قۇراماسىنداعى قازاق قىزى: الماتىداعى قىسقى ازيا ويىندارىنا قاتىسقىم كەلەدى
ميلان. قازاقپارات - 21-اقپان كۇنى ميلان جانە كورتينا-د’امپەسسودا ءوتىپ جاتقان XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنىڭ كونكيمەن جۇگىرۋ دوداسى ءوز مارەسىنە جەتتى.
ايەلدەر اراسىندا ماسس-ستارت باسەكەسىندە قىتاي قۇراماسى ساپىندا ۇلتى قازاق جالعىز قانداسىمىز اقنار اداق قىزى جارىس جولىنا شىقتى. وسى ورايدا، سپورتشى Kazinform تىلشىسىنە ەكسكليۋزيۆ سۇحبات بەرىپ، الداعى جوسپارلارىمەن ءبولىستى.
اقنار اداق قىزى 2029 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ الماتىدا وتەتىنى تۋرالى حاباردى ەستىگەندە قاتتى قۋانعانىن جاسىرمادى.
- شىنىمدى ايتسام، وليمپيادا ويىندارىنان كەيىن سپورتتىق مانسابىمدى اياقتاۋ ويىمدا بولدى. الايدا، الماتىدا 2029 -جىلعى قىسقى ازيا ويىندارى وتەدى دەگەندى ەستىپ، قاتتى قۋاندىم. بۇل مەنىڭ قايتا شەشىم جاساۋىما تۇرتكى بولدى. وزىمە جاڭا ماقسات قويىپ، الماتىداعى اق ازيادادا باق سىناپ كورسەم دەپ ارماندايمىن، - دەدى ول.
سونداي-اق، سپورتشى بۇگىنگى جارىس ناتيجەسى جانە الداعى ماقساتى تۋرالى ويىن ايتتى.
- مەن ءۇشىن ەكىنشى وليمپيادا رەسمي اياقتالدى. جالپى، جارىستا جەڭىسكە جەتۋگە بارىمدى سالىپ، تىرىستىم. باسەكەلەستىك وتە جوعارى بولدى. بۇل وليمپيادا ويىنى بولعاندىقتان، ەشكىم ايانىپ قالماسى انىق. ەندى الدا تاعى ءتورت جىلدىقتىڭ باستى دوداسى كەلە جاتىر. سول سەبەپتى، بوساڭسىپ قالماي بۇگىنگى كۇننەن باستاپ ماقساتىم ءۇشىن كۇرەسەمىن، - دەدى قانداسىمىز.
ايتا كەتيىك، اقنار اداق قىزى كونكيمەن جۇگىرۋدە ايەلدەر اراسىندا كوماندالىق ءىز قۋۋ جانە ماسس-ستارت دوداسىندا باق سىنادى.
كونكيشى - شىنجاڭ ولكەسى، قۇتىبي اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. بىرنەشە مارتە قىتاي چەمپيونى، قىسقى ازيا ويىندارىنىڭ جانە باسقا دا حالىقارىلىق جارىستاردىڭ جەڭىمپازى.
سونىمەن قاتار، ول بەيجىڭدەگى XXIV قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا قىتاي قۇراماسى ساپىندا ونەر كورسەتكەن.
اۆتور
مۇحتار قاليموللا ۇلى