    قىتاي قازاقستاننىڭ كرەديتتىك رەيتينگىن جوعارى باعالادى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ۇلتتىق رەيتينگتىك اگەنتتىگى China Lianhe Credit Rating Co.،Ltd قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا «تۇراقتى» بولجامىمەن «ا ا ا» ەڭ جوعارى تاۋەلسىز كرەديتتىك رەيتينگىن بەردى، دەپ حابارلايدى ۇ ە م باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك بورىشتىق قۇرالدارىن ق ح ر نارىعىنا ورنالاستىرۋ شەڭبەرىندە قىتاي ۇلتتىق رەيتينگتىك اگەنتتىگى China Lianhe Credit Rating Co ،Ltd ەلىمىزگە جانە مەملەكەتتىك وبليگاتسيالارعا «ا ا ا» ۇزاق مەرزىمدى كرەديتتىك رەيتينگىن بەردى. اگەنتتىك ەلدىڭ ماكروەكونوميكالىق ساياساتى ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە جانە ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    Қытай Қазақстанның кредиттік рейтингін жоғары бағалады
    قازاقستان پروگرەسسيۆتى رەفورمالاردى دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرىپ كەلەدى، سونىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگى ارتىپ جاتىر.

    نەگىزگى باعىتتاردىڭ ىشىندە جاڭا ينۆەستيتسيالىق ساياسات، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاعا قاتىسۋىن قىسقارتۋ، ش و ب- تى نىعايتۋ، سونداي-اق اگروونەركاسىپتىك كەشەن مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ اتاپ ءوتىلدى.

    اناليتيكتەر دە مەملەكەتتىك بورىشتىڭ سالىستىرمالى تۇردە تومەن دەڭگەيىنە جانە سىرتقى بورىشقا قىزمەت كورسەتۋدىڭ جوعارى قابىلەتتىلىگىنە باسا نازار اۋدارادى.

    ايتا كەتەيىك، «ا ا ا» رەيتينگى ەلدىڭ ءوزىنىڭ قارجىلىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ قابىلەتتىلىگى مەن قولايسىز سىرتقى ەكونوميكالىق جاعدايلارعا جوعارى تۇراقتىلىعىن كورسەتەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
