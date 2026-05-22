قىتاي قازاقستاننىڭ كرەديتتىك رەيتينگىن جوعارى باعالادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ ۇلتتىق رەيتينگتىك اگەنتتىگى China Lianhe Credit Rating Co.،Ltd قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا «تۇراقتى» بولجامىمەن «ا ا ا» ەڭ جوعارى تاۋەلسىز كرەديتتىك رەيتينگىن بەردى، دەپ حابارلايدى ۇ ە م باسپا ءسوز قىزمەتى.
- قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك بورىشتىق قۇرالدارىن ق ح ر نارىعىنا ورنالاستىرۋ شەڭبەرىندە قىتاي ۇلتتىق رەيتينگتىك اگەنتتىگى China Lianhe Credit Rating Co ،Ltd ەلىمىزگە جانە مەملەكەتتىك وبليگاتسيالارعا «ا ا ا» ۇزاق مەرزىمدى كرەديتتىك رەيتينگىن بەردى. اگەنتتىك ەلدىڭ ماكروەكونوميكالىق ساياساتى ورنىقتى ەكونوميكالىق ءوسۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، ينفلياتسيانى تومەندەتۋگە جانە ەكونوميكانى ءارتاراپتاندىرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قازاقستان پروگرەسسيۆتى رەفورمالاردى دايەكتى تۇردە ىسكە اسىرىپ كەلەدى، سونىڭ ارقاسىندا مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگى ارتىپ جاتىر.
نەگىزگى باعىتتاردىڭ ىشىندە جاڭا ينۆەستيتسيالىق ساياسات، مەملەكەتتىڭ ەكونوميكاعا قاتىسۋىن قىسقارتۋ، ش و ب- تى نىعايتۋ، سونداي-اق اگروونەركاسىپتىك كەشەن مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ اتاپ ءوتىلدى.
اناليتيكتەر دە مەملەكەتتىك بورىشتىڭ سالىستىرمالى تۇردە تومەن دەڭگەيىنە جانە سىرتقى بورىشقا قىزمەت كورسەتۋدىڭ جوعارى قابىلەتتىلىگىنە باسا نازار اۋدارادى.
ايتا كەتەيىك، «ا ا ا» رەيتينگى ەلدىڭ ءوزىنىڭ قارجىلىق مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ قابىلەتتىلىگى مەن قولايسىز سىرتقى ەكونوميكالىق جاعدايلارعا جوعارى تۇراقتىلىعىن كورسەتەدى.
