قىتاي قازاقستانداعى كونستيتۋتسيالىق رەفورمالاردى وڭ باعالادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاننىڭ قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىسى شاحرات نۇرىشيەۆ ق ح ر سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ كومەكشىسى (ءمينيستردىڭ ورىنباسارى دەڭگەيىندە) ليۋ بينمەن كەزدەسۋ وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ق ر س ءى م باسپاءسوز قىزمەتى.
كەزدەسۋ بارىسىندا ەلشى سۇحباتتاسىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ V-ۇلتتىق قۇرىلتايدا سويلەگەن ءسوزىنىڭ نەگىزگى مازمۇنىمەن جانە جالپى ۇلتتىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلاتىن قازاقستاننىڭ كونستيتۋتسيالىق اۋقىمدى وزگەرىستەرىمەن تانىستىردى.
ش. نۇرىشيەۆ قازاقستاندا جۇرگىزىلىپ جاتقان رەفورمالار مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە «ادىلەتتى قازاقستاندى» قۇرۋعا باعىتتالعانىن اتاپ ءوتتى.
ل. بين ءوز كەزەگىندە قازاقستانداعى ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق وزگەرىستەردىڭ بارىسىن وڭ باعالاپ، ەكى ەل اراسىنداعى ءوزارا سەنىم جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كەزدەسۋدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى ماڭگىلىك جان-جاقتى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى نىعايتۋعا، ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى فورماتتار شەڭبەرىندە ساياسي ديالوگتى كەڭەيتۋگە جانە ىنتىماقتاستىقتى ىلگەرىلەتۋگە ءوزارا مۇددەلىلىگىن راستادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
وسىدان بۇرىن ۇلتتىق قۇرىلتايدا ايتىلعان پرەزيدەنت باستامالارى نيۋ-دەليدەگى كونفەرەنتسيادا تانىستىرىلعانىن جازدىق.