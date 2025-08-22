ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:28, 22 - تامىز 2025 | GMT +5

    قىتاي قازاقستانعا 7,5 ميلليارد تەڭگە بەرمەك

    استانا. KAZINFORM - قىتاي قازاقستانعا قازىرگى باعام بويىنشا 100 ميلليون يۋان، ياعني 7,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە وتەۋسىز گرانت بەرەدى. ءتيىستى قاۋلى جوباسى «اشىق ن ق ا» سايتىندا جاريالاندى.

    Флаг Китай Казахстан Қытай Қазақстан ту
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا كەلىسىمگە قول قويىلعان بولاتىن. بۇل قۇجاتتى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى جاريالادى.

    كەلىسىم-شارت تالاپتارىنا سايكەس قىتاي قازاقستانعا 100 ميلليون يۋان (7,5 ميلليارد تەڭگە نەمەسە شامامەن 14 ميلليون دوللار) كولەمىندە گرانت بەرەدى. قاراجات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عارىش سالاسىن دامىتۋعا باعىتتالادى.

    قاۋلى جوباسى 24-تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار