17:28, 22 - تامىز 2025 | GMT +5
قىتاي قازاقستانعا 7,5 ميلليارد تەڭگە بەرمەك
استانا. KAZINFORM - قىتاي قازاقستانعا قازىرگى باعام بويىنشا 100 ميلليون يۋان، ياعني 7,5 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە وتەۋسىز گرانت بەرەدى. ءتيىستى قاۋلى جوباسى «اشىق ن ق ا» سايتىندا جاريالاندى.
بۇعان دەيىن قازاقستان مەن قىتاي اراسىندا كەلىسىمگە قول قويىلعان بولاتىن. بۇل قۇجاتتى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى جاريالادى.
كەلىسىم-شارت تالاپتارىنا سايكەس قىتاي قازاقستانعا 100 ميلليون يۋان (7,5 ميلليارد تەڭگە نەمەسە شامامەن 14 ميلليون دوللار) كولەمىندە گرانت بەرەدى. قاراجات قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ عارىش سالاسىن دامىتۋعا باعىتتالادى.
قاۋلى جوباسى 24-تامىزعا دەيىن قوعامدىق تالقىلاۋدا بولادى.