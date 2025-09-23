ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:41, 23 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    قىتاي قازاقستان ۇنىن كوپتەپ ساتىپ الا باستادى

    استانا. قازاقپارات - 2024-2025 - ماركەتينگ جىلىندا 10 ميلليون 300 مىڭ توننا استىق ەكسپورتقا شىعارىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ايتتى.

    Мука Ұн
    Фото: Kazinform

    - اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ باستى ماقساتى - ءونىمدى ۋاقىتىلى ساتىپ، قويمالاردى جاڭا استىققا بوساتۋ. 2024-2025 - ماركەتينگ جىلىندا 13 ميلليون 300 مىڭ توننا استىق تاسىمالدانىپ، 45 پايىزعا ءوستى. ونىڭ ىشىندە 10 ميلليون 300 مىڭ توننا ەكسپورتقا جانە 3 ميلليون توننا رەسپۋبليكا بويىنشا جەتكىزىلدى. نەگىزگى باعىتتاردا وڭ ديناميكا بايقالادى. بولەك ايتقاندا، قىتاي باعىتىندا استىقتىڭ كولەمى تومەندەگەنمەن ازىقتىق ۇن 2 ميلليون تونناعا جەتىپ، 4,6 ەسەگە ءوستى. بۇل، وڭدەۋشىلەردىڭ قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىمدى شىعارۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.

    بيىل بولجام بويىنشا 24 ميلليون توننا استىق باستىرىلادى.

    وسى رەتتە پرەمەر- مينيستر استىقتى ەگىس القابىنان ءتيىستى جەرىنە دەيىن جەتكىزۋدى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.

    تەگ:
    سىرتقى ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار