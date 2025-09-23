قىتاي قازاقستان ۇنىن كوپتەپ ساتىپ الا باستادى
استانا. قازاقپارات - 2024-2025 - ماركەتينگ جىلىندا 10 ميلليون 300 مىڭ توننا استىق ەكسپورتقا شىعارىلدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ايتتى.
- اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ باستى ماقساتى - ءونىمدى ۋاقىتىلى ساتىپ، قويمالاردى جاڭا استىققا بوساتۋ. 2024-2025 - ماركەتينگ جىلىندا 13 ميلليون 300 مىڭ توننا استىق تاسىمالدانىپ، 45 پايىزعا ءوستى. ونىڭ ىشىندە 10 ميلليون 300 مىڭ توننا ەكسپورتقا جانە 3 ميلليون توننا رەسپۋبليكا بويىنشا جەتكىزىلدى. نەگىزگى باعىتتاردا وڭ ديناميكا بايقالادى. بولەك ايتقاندا، قىتاي باعىتىندا استىقتىڭ كولەمى تومەندەگەنمەن ازىقتىق ۇن 2 ميلليون تونناعا جەتىپ، 4,6 ەسەگە ءوستى. بۇل، وڭدەۋشىلەردىڭ قوسىلعان قۇنى جوعارى ءونىمدى شىعارۋدىڭ ارقاسىندا مۇمكىن بولدى، - دەدى نۇرلان ساۋرانبايەۆ.
بيىل بولجام بويىنشا 24 ميلليون توننا استىق باستىرىلادى.
وسى رەتتە پرەمەر- مينيستر استىقتى ەگىس القابىنان ءتيىستى جەرىنە دەيىن جەتكىزۋدى جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرۋدى تاپسىردى.