«قىتاي-قازاقستان-وزبەكستان-اۋعانستان» باعىتىنداعى العاشقى كونتەينەرلىك پويىز جولعا شىقتى
تاشكەنت. KAZINFORM - «قىتاي-قازاقستان-وزبەكستان-اۋعانستان» باعىتى بويىنشا العاشقى كونتەينەرلىك پويىز جولعا شىقتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ تاشكەنتتەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
O’ztemiryo’lkonteyner كومپانياسىنان ءمالىم ەتكەندەي، 50 كونتەينەر تيەلگەن قۇرام قىتايدىڭ بىرنەشە ستانسياسى، قازاقستان جانە وزبەكستان اۋماعى ارقىلى اۋعانستانعا وتەدى. جۇكتەردىڭ قاتارىندا كەڭسە تاۋارلارى، كۇن پانەلدەرى مەن ماتالار بار.
جاڭا باعىت تاۋار تاسىمالىن جەڭىلدەتىپ، ايماقتىڭ ترانزيتتىك ءرولىن كۇشەيتە تۇسپەك. جوسپارعا ساي، كەلەسى پويىز 30-مامىردا جولعا شىعادى.
بۇعان دەيىن قازاقستاندا كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمى ارتقانىن جازىپ ەدىك.
سونىمەن قاتار ترانسكاسپي باعىتىندا كونتەينەرلىك تاسىمال كولەمى جىلىنا 300 مىڭ جيىرما فۋتتىق ەكۆيۆالەنتكە جەتكىزىلەدى.