قىتاي- قازاقستان لوگيستيكالىق بازاسى قۇرىلعالى 8 مىڭنان استام پويىز قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ شىعىسىنداعى ليانيۋنگان پورتىنداعى قىتاي- قازاقستان لوگيستيكالىق بازاسى 2014 -جىلدان بەرى 8 مىڭنان استام جۇك پويىزىنا قىزمەت كورسەتتى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
دۇيسەنبى كۇنى اۆتوكولىك بولشەكتەرى تيەلگەن حالىقارالىق جۇك پويىزى قىتاي- قازاقستان لوگيستيكالىق بازاسىنان وزبەكستانداعى ابلىق تەمىرجول ستانساسىنا جولعا شىقتى. بۇل رەيس اتالعان بازا ىسكە قوسىلعاننان بەرگى 8 مىڭىنشى جۇك پويىزى بولدى.
نانجيڭ كەدەنىنىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وسى بازادان جانە كەرى باعىتتا جونەلتىلگەن قىتاي- ەۋروپا/ازيا جۇك پويىزدارىنىڭ جالپى سانى 485 كە جەتتى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 3,8 پايىزعا كوپ.
اتاپ ايتقاندا، بيىل ماۋسىم ايىندا بۇل كورسەتكىش العاش رەت 100-دەن استى.
ليانيۋنگان پورتىنداعى قىتاي- قازاقستان لوگيستيكالىق بازاسى 2014 -جىلعى 19-مامىردا رەسمي تۇردە پايدالانۋعا بەرىلگەن. ول قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسى اياسىنداعى ناقتى جوبالاردىڭ ءبىرى ءارى جاڭا ەۋرازيالىق ترانسكونتينەنتتىك كوپىردىڭ شىعىس باستاپقى نۇكتەسىندەگى ماڭىزدى حالىقارالىق لوگيستيكالىق حاب سانالادى.
وتكەن جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بازا قىزمەت كورسەتكەن قىتاي- ەۋروپا/ازيا باعىتىنداعى 915 جۇك پويىزى جالپى سانى 75030 ستاندارتتى كونتەينەر تاسىمالداعان. ال بازا ارقىلى وتكەن جالپى جۇك اينالىمى 5,1597 ميلليون تونناعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 13,74 پايىزعا ارتتى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان- قىتاي شەكاراسىنداعى سانيتاريالىق باقىلاۋ قالاي جۇرگىزىلەتىنىن جازدىق.