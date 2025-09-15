قىتاي قارتايۋدى باسەڭدەتەتىن ەكپەنى سىناقتان وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - قىتايلىق ءبىر توپ زەرتتەۋشىلەر اعزانىڭ قارتايۋ پروتسەسىن باسەڭدەتەتىن ەكپەنى سىناقتان وتكىزدى، دەپ حابارلادى Report.az Cell جۋرنالىنا سىلتەمە جاساپ.
جاسالعان پرەپارات يممۋندىق جۇيەنى كۇشەيتىپ، سەنەستسەنت جاسۋشالارىن جويۋعا باعىتتايدى.
سەنەستسەنت - ءبولىنۋ قابىلەتىن جوعالتقان، ءبىراق ءالى دە ساقتالاتىن نەمەسە تىندەردە جينالىپ، ولاردىڭ جۇمىسىن بۇزاتىن قارتايۋ جاسۋشالارىنىڭ اتاۋى. قارتايۋ بەلگىلەرىنە ءتوزىمدى گەنەتيكالىق تۇرلەندىرىلگەن ءدىڭ جاسۋشالارىن ەنگىزۋ ايقىن جاسارتاتىن اسەرگە قول جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەردى.
زەرتتەۋ اۆتورلارىنىڭ ايتۋىنشا، 12 اپتالىق سىناقتار كەزىندە ميدىڭ، ەستە ساقتاۋدىڭ، بۇلشىقەت ءتىنىنىڭ، رەپرودۋكتيۆتى فۋنكتسيانىڭ جانە ءبىرقاتار ىشكى ورگانداردىڭ جاعدايىنىڭ جاقسارعانى بايقالدى. سىرتقى قارتايۋعا قارسى اسەرى دە بايقالدى: سىناققا قاتىسقانداردىڭ تەرىسى مەن شاشى قالپىنا كەلۋ بەلگىلەرىن كورسەتتى. عالىمدار بۇل اسەردى شامامەن جەتى جىل «جاسارتۋعا» تەڭ دەپ باعالايدى.
زەرتتەۋشىلەر جۇمىستىڭ ەرتە ساتىسىندا ەكەنىن جانە ءتاسىلدىڭ تيىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگىن راستاۋ ءۇشىن ۇلكەنىرەك كلينيكالىق سىناقتار قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، قىتايداعى ورتاشا بولجامدى ءومىر ۇزاقتىعى 79 جىلعا جەتتى.