قىتاي قارۋلى كۇشتەردەگى ساياسي ءتارتىپ پەن وقىتۋدى كۇشەيتپەك
استانا. KAZINFORM - قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ءتوراعاسى شي جينپيڭ قىتايدىڭ قارۋلى كۇشتەرىندە ساياسي ءتارتىپتى نىعايتىپ، كادرلاردى دايارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە شاقىردى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
شي جينپيڭ، سونداي-اق قىتاي كوممۋنيستىك پارتياسى ورتالىق كوميتەتىنىڭ باس حاتشىسى جانە ورتالىق اسكەري كەڭەستىڭ ءتوراعاسى رەتىندە بەيجىڭدەگى قىتاي حالىق- ازاتتىق ارمياسىنىڭ ۇلتتىق قورعانىس ۋنيۆەرسيتەتى بازاسىندا وتكەن قىتاي حالىق- ازاتتىق ارمياسىنىڭ جوعارى بۋىن كادرلارىنا ارنالعان وقۋ كۋرسىنىڭ اشىلۋ راسىمىندە ءسوز سويلەدى.
قىتاي كوشباسشىسى 2027 -جىلى اتاپ وتىلەتىن ارميانىڭ قۇرىلعانىنا 100 جىل تولۋىن جاڭا ساياسي دەڭگەيدە قارسى الۋعا شاقىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، پارتيا مەن ارميانىڭ بىرلىگى يدەالدار مەن سەنىمگە نەگىزدەلەدى. وسىعان بايلانىستى شي جينپيڭ پارتيا جانە اسكەر قاتارىندا قىزمەت ەتۋ ماركسيزمگە شىنايى سەنىم مەن پارتيا ىسىنە ادالدىقتى تالاپ ەتەتىنىن اتاپ ءوتتى.
شي جينپيڭنىڭ ايتۋىنشا، جوعارى لاۋازىمدى كادرلار ىشكى پارتيالىق ءتارتىپتى قاتاڭ ساقتاۋدا جانە شىندىقتى ايتۋدا ۇلگى بولۋى ءتيىس.
«كەز كەلگەن جەكە پايداكۇنەمدىك پەن سىبايلاس جەمقورلىق ارەكەتتەرى پارتيانىڭ تابيعاتى مەن نەگىزگى ماقساتتارىنا قايشى كەلەدى»، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ول جوعارى بۋىن باسشىلارى پارتيا مەن ارميانىڭ ۇزدىك داستۇرلەرىن جاڭعىرتىپ، شەنەۋنىكتىك مەنمەندىكتەن ارىلىپ، رەۆوليۋتسيالىق جاۋىنگەردىڭ شىنايى بولمىسىنا ورالۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قىتاي باسشىسى زاڭ الدىندا ءبارى تەڭ ەكەنىن، زاڭدار مەن نورماتيۆتىك اكتىلەردى ساقتاۋ ەشقانداي ەرەكشەلىككە جول بەرمەيتىنىن ەسكە سالدى.
شي جينپيڭنىڭ ايتۋىنشا، جاڭا تاريحي جاعدايدا بۇرىن-سوڭدى بولماعان بىرلىككە سۇيەنە وتىرىپ، حالىق ارمياسى قارۋلى كۇشتەردى نىعايتۋ مەن دامىتۋ جولىندا جاڭا كەزەڭگە قادام باسادى.