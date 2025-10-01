قىتاي قاعاز پويىز بيلەتتەرىنەن باس تارتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 1-قازاننان باستاپ ەلەكتروندى پويىز بيلەتتەرىنە تولىعىمەن ءوتتى، دەپ حابارلايدى جەرگىلىكتى ب ا ق.
شىعىنداردى وتەۋ ماقساتىندا قاعاز بيلەتتەر تولىعىمەن 12306 رەسمي قىزمەتى ارقىلى بەرىلەتىن ەلەكتروندى شوت-فاكتۋرالارعا اۋىستىرىلدى.
تەمىرجول ۆەدومستۆوسى ەگدە جاستاعى جولاۋشىلار مەن ينتەرنەت قولدانبايتىن ادامدارعا ىڭعايلى بولۋ ءۇشىن ءوز-وزىنە قىزمەت كورسەتۋ تەرمينالدارىندا باعىتتىق قاعازداردى باسىپ شىعارۋ قىزمەتىن ۇسىنۋدى جالعاستىرادى. وندا جونەلتۋ ۋاقىتى، پويىز ءنومىرى جانە ورىن تۋرالى مالىمەت كورسەتىلەدى. بۇل ساپار تۋرالى اقپاراتتىڭ ۇيرەنشىكتى فورماتىن ساقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قىتايدا قاعاز بيلەتتەرىنەن باس تارتۋ پروتسەسى 2018-جىلى، جەكەلەگەن جەلىلەردە ەلەكتروندى بيلەتتەرگە ارنالعان پيلوتتىق جوبا ىسكە قوسىلعان كەزدە باستالدى. 2020-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا بۇل تاجىريبە ەلدىڭ بارلىق ءداستۇرلى تەمىرجول جەلىسىنە تارالدى.
