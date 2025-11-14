21:57, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
قىتاي چەمپيوناتىندا 4 قازاق بوكسشى جۇلدەگەر اتاندى
استانا. قازاقپارات - XV كەزەكتى بۇكىلقىتايلىق سپارتاكياداسىنىڭ بوكس جارىستارى 14-قاراشا كۇنى ءوز مارەسىنە جەتتى.
14 كۇنگە سوزىلعان بايراقتى باسەكەدە ۇلتى قازاق ءتورت بوكسشى جۇلدە تۇعىرىنان كورىندى. ولاردىڭ قاتارىندا ەرداۋلەت مايلانبەك (71 كەلى) جانە بايقونىس دانابەك (92+ كەلى) التىن مەدال يەلەندى.
سونىمەن قاتار، بەيجىڭ قالاسى اتىنان شارشى الاڭعا شىققان ۇلپار قارقىن (71 كەلى) كۇمىس مەدال، ال ەربول ۇسەن (80 كەلى) قولا مەدال جەڭىپ الدى.
ايتا كەتەرلىگى، ازيا ويىندارىنىڭ چەمپيونى، وليمپيادا ويىندارىنىڭ قاتىسۋشىسى توقتاربەك تاڭاتقان شيرەك فينالدا ءسۇرىندى.
وسىعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، قازاق سپورتشى ەرقانات ايتناما ۇلى كونكيمەن جۇگىرۋ سپورتىنان قىتاي ۇلتتىق قۇراماسى ساپىنا قوسىلدى.