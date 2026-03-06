قىتاي ميللياردەرلەر سانى بويىنشا تاعى دا كوش باستادى
استانا. قازاقپارات - HuRun Global Rich List-تىڭ سوڭعى نۇسقاسى بويىنشا قىتاي ميللياردەرلەر ەلى اتاعىن قايتارىپ الدى. وندا بايلاردىڭ سانى رەكوردتىق كورسەتكىشكە (1110) جەتتى، دەپ حابارلايدى SCMP.
اقپاراتتا «ميللياردەرلەردىڭ كوبەيۋى قور نارىعىنىڭ وسۋىمەن جانە جاساندى ينتەللەكتتىڭ دامۋىمەن بايلانىستى» دەلىنگەن.
HuRun Group ۇيىمىنىڭ 5-ناۋرىزدا جاريالانعان جىلدىق ەسەبىنە قاراعاندا، الەمدەگى 4020 ميللياردەردىڭ 1110 ى قىتايدان ەكەنى انىقتالدى. ولاردىڭ قاتارى ءبىر جىلدا 287 گە وسكەن. بۇل ەلدىڭ سوڭعى ءۇش جىلداعى شىعىنىن وتەپ، 1000 ميللياردەرى بار ا ق ش پەن 308 ى بار ءۇندىستاننان اسىپ تۇسۋگە مۇمكىندىك بەردى.
تەحنولوگيانىڭ، اسىرەسە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋى بايلىقتىڭ كوزىنە اينالدى. قىتايدىڭ جاڭا ميللياردەرلەرى قاتارىندا 3,6 ميلليارد دوللارلىق تازا بايلىعىمەن MiniMax كومپانياسىنان يان جيۋنجە جانە 1,2 ميلليارد دوللارى بار Knowledge Atlas Technology ا ق-دان (Zhipu) ليۋ دەبين بار. بۇكىل الەم بويىنشا ج ي-مەن بايلانىستى كومپانيالاردا بارلىعى 114 ميللياردەر جۇمىس ىستەيدى، ولاردىڭ 46 سى بايلاردىڭ تىزىمىنە العاش رەت كىردى.
HuRun تىزىمىندەگى الەمدەگى ەڭ باي ادامداردىڭ ۇشتىگىنە يلون ماسك (792 ميلليارد دوللار)، دجەفف بەزوس (300 ميلليارد دوللار) جانە لارري پەيدج (281 ميلليارد دوللار) كىردى. يلون ماسك بايلىعى 700 ميلليارد دوللاردان اساتىن العاشقى ادام بولدى.
قالالار اراسىندا 146 ميللياردەرى بار نيۋ-يورك الەمدىك كوشباسشى بولىپ قالا بەرەدى. ودان كەيىن كەزەكتى شىنجىن (132)، شاڭحاي، بەيجىڭ جانە لوندون جالعاستىرادى. الەمدەگى ميللياردەرلەردىڭ ورتاشا جاسى - 65.
ايتا كەتەيىك، قازاقستان الەمدىك ەكونوميكادا ۇزدىك 50 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى.
Forbes جۋرنالى 2025- جىلعى الەمنىڭ ەڭ باي ادامدار تىزىمىنە 7 قازاقستاندىق كاسىپكەردى ەنگىزدى.