قىتاي ميدان سيگنال جينايتىن الەمدەگى العاشقى ينۆازيۆتى ءونىمدى ساۋداعا شىعارادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مي- كومپيۋتەر ينتەرفەيسى (م ك ي) سالاسىنداعى العاشقى ينۆازيۆتى ءونىمدى كوممەرتسيالىق قولدانۋدى رەسمي تۇردە ماقۇلدادى. ازىرلەۋشى كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، بۇل - الەمدە كلينيكالىق قولدانۋ كەزەڭىنە وتكەن العاشقى ءينۆازيۆتى مەديتسينالىق مكي قۇرىلعىسى.
«NEO» دەپ اتالاتىن مەديتسينالىق ءونىم 18 بەن 60 جاس ارالىعىنداعى، مويىن ومىرتقاسىنىڭ زاقىمدانۋى سالدارىنان كۆادريپلەگياعا ۇشىراعان جانە ساۋساقپەن ۇستاۋ قابىلەتىن جوعالتقان ناۋقاستارعا ارنالعان.
تيىن كولەمىندەي ءينۆازيۆتى قۇرىلعى ميعا يمپلانتاتسيالانىپ، مي سيگنالدارىن ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە جيناپ، ولاردى دەكودتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىڭ ارقاسىندا ناۋقاس وي ارقىلى پنيەۆماتيكالىق قولعاپتى باسقارا الادى.
قۇرىلعى ەپيدۋرالدى ادىسپەن ەنگىزىلەدى. بۇل ءتاسىل سيگنال ساپاسىن جوعارى دەڭگەيدە ساقتاي وتىرىپ، مي تىندەرىنە زاقىم كەلتىرۋ قاۋپىن ازايتادى. سونىمەن قاتار قۇرىلعى سىمسىز قۋاتتاندىرۋ جانە بايلانىس جۇيەسىمەن جابدىقتالعان، بۇل ونى ءبىر رەت ورناتىپ، ۇزاق ۋاقىت پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وپەراتسيادان كەيىن شامامەن ءبىر اي ىشىندە پاتسيەنتتەر جۇيەنى ءۇي جاعدايىندا ءوز بەتىنشە باسقارا الادى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي حالقىنىڭ %95 ى بازالىق مەديتسينالىق ساقتاندىرۋمەن قامتىلعان.
