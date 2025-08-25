قىتاي مەن ورتالىق ازيا اراسىنداعى ساۋدانىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسىمى %10 جەتتى
استانا. قازاقپارات - 2024-جىلى ق ح ر- دىڭ «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا قاتىسۋشى ەلدەرمەن ساۋدا كولەمى 22 تريلليون يۋاندى (3 تريلليون دوللار) قۇرادى.
بۇل تۋرالى دۇيسەنبى كۇنى بەيجىڭدە وتكەن بريفينگ بارىسىندا ق ح ر باس كەدەن باسقارماسىنىڭ جەتەكشىسى سۋن مەيتسزيۋن ءمالىم ەتتى. دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، 2024-جىلى ەلدىڭ جالپى تاۋار اينالىمى 43,8 تريلليون يۋانعا جەتىپ، قىتاي الەمدە قاتارىنان سەگىز جىل بويى ءبىرىنشى ورىن الىپ كەلدى.
بيىل قاڭتار-شىلدە ايلارىندا قىتايدىڭ يمپورت-ەكسپورت كولەمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا %3,5 عا ءوستى. ەكسپورت %7,3 عا ارتتى. بۇل ەلدىڭ سىرتقى ساۋداسىنىڭ تۇراقتىلىعى مەن ومىرشەڭدىگىن كورسەتەدى.
- 2024-جىلى «ءبىر بەلدەۋ، ءبىر جول» باستاماسىنا قاتىسۋشى سەرىكتەس ەلدەرمەن ساۋدا كولەمى 22 تريلليون يۋانعا جەتىپ، جالپى اينالىمنىڭ جارتىسىنان استامىن قۇرادى. سونىمەن قاتار اسەان، لاتىن امەريكاسى، افريكا جانە ورتالىق ازيا سىندى دامۋشى نارىقتارمەن ساۋدا اينالىمىنىڭ جىلدىق ءوسىمى %10 دان استى، - دەدى قىتايدىڭ باس كەدەن باسقارماسىنىڭ باسشىسى.
سونىمەن بىرگە ول «14 بەسجىلدىق» (2021-2025 ج.ج.) اياسىندا 81 ەل مەن وڭىردەن 271 ءتۇرلى اۋىل شارۋاشىلىعى جانە ازىق-تۇلىك ءونىمىنىڭ قىتايعا يمپورتتالۋىنا رۇقسات بەرىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
وسىعان دەيىن قىتاي مەن ش ى ۇ ەلدەرىنىڭ ساۋدا اينالىمى 7 ايدا 1.8 پايىزعا وسكەنى تۋرالى جازدىق.