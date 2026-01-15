قىتاي مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا كولەمى سوڭعى بەس جىلدا العاش رەت قىسقاردى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قىتاي مەن رەسەي اراسىنداعى تاۋار اينالىمى تومەندەپ، سوڭعى بەس جىلدا العاش رەت قىسقاردى. بۇل تۋرالى DW حابارلادى.
Reuters اگەنتتىگى قىتايدىڭ باس كەدەن باسقارماسىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنىپ جازعانىنداي، 2025 -جىلى ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا كولەمى 1,63 تريلليون يۋاندى (شامامەن 201 ميلليارد ەۋرو) قۇراعان. بۇل 2024 -جىلعى رەكوردتىق كورسەتكىشتەن 6,5 پايىزعا از. اتاپ ايتقاندا، قىتايدىڭ رەسەيگە ەكسپورتى 9,9 پايىزعا، ال رەسەيدەن قىتايعا يمپورت 3,4 پايىزعا تومەندەگەن.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ساۋدا كولەمىنىڭ قىسقارۋىنا بىرنەشە فاكتور اسەر ەتكەن. رەسەيدە قىتاي اۆتوكولىكتەرىنە سۇرانىستىڭ تومەندەۋى جانە قىتايدىڭ رەسەيدەن يمپورتتايتىن شيكى مۇناي قۇنىنىڭ ارزانداۋى نەگىزگى سەبەپتەردىڭ ءبىرى بولعان.
The Moscow Times باسىلىمى گايدار ينستيتۋتىنىڭ دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ، رەسەيدە ۋتيلالىمنىڭ ءوسۋى مەن اۆتونەسيە باعاسىنىڭ كۇرت قىمباتتاۋى سالدارىنان 2025 -جىلى قىتايدان ساتىپ الىنعان اۆتوكولىكتەر سانى 2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا ەكى ەسەگە ازايعانىن جازادى. سونىمەن قاتار باتىس تەحنولوگيالارىن الماستىرۋعا ارنالعان قىتاي جابدىقتارىنىڭ جەتكىزىلىمى دە جىلدىق ەسەپپەن 11 پايىزعا قىسقارعان.
قىتاي مەن رەسەي اراسىنداعى ساۋدا كولەمىنىڭ بۇعان دەيىنگى قىسقارۋى 2020 -جىلى تىركەلگەن ەدى. ول كەزدە بۇل قۇبىلىس COVID-19 پاندەمياسىنىڭ سالدارىمەن تۇسىندىرىلگەن.
رەسەيدىڭ ۇلتتىق مۇناي-گاز سەرۆيستىك قاۋىمداستىعىنىڭ مالىمەتىنشە، قىتايعا ەكسپورتتالاتىن رەسەيلىك تاۋارلاردىڭ نەگىزگى بولىگىن مۇناي، تابيعي گاز جانە كومىر قۇرايدى. سونداي-اق مىس پەن مىس كەنى، اعاش، جانارماي جانە تەڭىز ونىمدەرى دە جەتكىزىلەدى.
ال قىتاي رەسەيگە اۆتوكولىكتەر، تراكتورلار، كومپيۋتەرلەر، سمارتفوندار، ونەركاسىپتىك جانە ارنايى جابدىقتار، سونداي-اق بالالار ويىنشىقتارى، كيىم-كەشەك پەن اياق كيىم ەكسپورتتايدى.
ايتا كەتەيىك، قىتاي 2026 -جىلى يمپورتتىق كەدەندىك باجدى ۋاقىتشا تومەندەتەدى.