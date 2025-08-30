قىتاي مەن قازاقستان ءبىر- بىرىنە ءاردايىم سەنىم ارتىپ، ارقا سۇيەي الادى - شي جينپيڭ
استانا. KAZINFORM - ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭ شانحاي ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ سامميتىنە جانە ەكىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستاعى جەڭىستىڭ 80 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى ءىس- شارالارعا قاتىسۋعا نيەت تانىتقانى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بەيجىڭ قازاق- قىتاي ماڭگى ءارى جان- جاقتى سەرىكتەستىگىن تەرەڭدەتۋگە ايرىقشا ءمان بەرەدى.
- اراعا ەكى اي سالىپ قايتا جۇزدەسىپ وتىرمىز. بۇل قىتاي- قازاق قاتىناستارىنىڭ دەڭگەيى جوعارى ءارى ەرەكشە سيپاتتا ەكەنىن كورسەتەدى. ءسىزدىڭ توراعالىعىڭىزبەن ەكىنشى «قىتاي - ورتالىق ازيا» سامميتى تابىستى ءوتتى. ءبىز قىتاي مەن ايماق ەلدەرىنىڭ ىنتىماقتاستىق رۋحىنا ساي كەلەتىن جانە قىتاي - ورتالىق ازيا ديالوگىنىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىن ماڭىزدى قۇجاتتار قابىلدادىق. سونداي-اق قىتاي- قازاق قاتىناستارىنا تىڭ سەرپىن بەرەتىن جاڭا ستراتەگيالىق ۋاعدالاستىقتارعا قول جەتكىزدىك. حالىقارالىق احۋال قالاي قۇبىلاتىنىنا قاراماستان، قىتاي مەن قازاقستان ءبىر- بىرىنە ءاردايىم سەنىم ارتىپ، ارقا سۇيەي الاتىن ستراتەگيالىق سەرىكتەستەر. ەكى ەل تاتۋ كورشىلىك جانە دوستىق بايلانىستارعا ءارقاشان بەيىل. ءبىز اشىقتىق پەن ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق قاعيداتتارىنان اينىماي، تاعدىرى ورتاق كورشىلەس ەلدەر قوعامداستىعىن قۇرۋ باعىتىن ۇستانامىز. تۇپكى مۇددەمىز بەن باستى تۇيتكىلدەرگە قاتىستى ماسەلەلەردە ءبىر- بىرىمىزگە جان- جاقتى قولداۋ كورسەتۋگە ءازىرمىز. سونىمەن قاتار قىتاي- قازاق قاتىناستارىن مۇلدەم جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ ءۇشىن سان قىرلى ىنتىماقتاستىعىمىزدى كەڭەيتۋگە نيەتتىمىز، - دەدى شي جينپيڭ.
كەزدەسۋ بارىسىندا ساۋدا- ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋ جولدارى قاراستىرىلدى.
تاۋار اينالىمىن ۇلعايتۋدىڭ جانە كولىك- لوگيستيكا، ەنەرگەتيكا، سيفرلاندىرۋ، جاساندى ينتەللەكت، اۋىل شارۋاشىلىعى سالالارىندا ءىرى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋدارىلدى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.