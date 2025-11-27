قىتاي مەن نەمىس ەلەكترلى كولىكتەرى Tesla-نى ەۋروپا نارىعىنان ىعىستىرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - الەمدىك نارىقتا، اسىرەسە ەۋروپادا Tesla ەلەكتروموبيلدەرىنىڭ ساتىلىمى قۇلدىراپ جاتىر. وعان قىتاي مەن نەمىس اۆتووندىرۋشىلەرى تاراپىنان باسەكەلەستىكتىڭ كۇشەيۋى باستى سەبەپ بولىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Reuters.
ەۋروپالىق اۆتوموبيل وندىرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ ەسەبىنە سايكەس، Tesla-نىڭ ەۋروپاداعى ساتىلىمى قازان ايىنداعى جىلدىق كورسەتكىش بويىنشا 48,5 پايىزعا تومەندەدى. وسى جىلدىڭ العاشقى ون ايىندا ايماقتاعى برەند ساتىلىمى شامامەن 30 پايىزعا تومەندەدى، ال ەلەكتروموبيلدەردىڭ جالپى ساتىلىمى 26 پايىزعا ءوستى.
قازان ايىندا قىتايلىق BYD ەۋروپادا 17470 اۆتوكولىك شىعاردى، بۇل Tesla دان ەكى ەسە كوپ. Volkswagen ەلەكتروموبيلدەرىنىڭ ساتىلىمى قىركۇيەككە دەيىنگى كەزەڭدە 78,2 پايىزعا ءوسىپ، 522600 بىرلىككە جەتتى، بۇل Tesla ناتيجەلەرىنەن شامامەن ءۇش ەسە كوپ.
دۋيسبۋرگ-ەسسەن ۋنيۆەرسيتەتىندەگى كولىك تالداۋ ورتالىعىنىڭ جەتەكشىسى فەرديناند ديۋدەنحەففەر يلون ماسكتىڭ پروبلەماسى تەك ءوزىنىڭ كولىكتەرى مەن قىتايلىق وندىرۋشىلەردە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار ەۋروپالىقتاردىڭ ونى قۋىپ جەتۋىندە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
قىتايدا Tesla-نىڭ ساتىلىمى مەن نارىقتاعى ۇلەسى دە ازايىپ، كۇرت تومەندەيدى. كومپانيانىڭ جەتكىزىلىمدەرى قازان ايىندا 35,8 پايىزعا تومەندەپ، ءۇش جىلداعى ەڭ تومەنگى دەڭگەيگە جەتتى. قاڭتار مەن قازان ايلارى ارالىعىندا قىتاي نارىعىندا ساتىلىم 8,4 پايىزعا تومەندەدى.
Tesla Chery سياقتى جاڭارتىلعان قىتايلىق برەندتەردىڭ، سونداي-اق جاڭا ويىنشىلاردىڭ، سونىڭ ىشىندە Xiaomi- ءدىڭ باسەكەلەستىگىنە تاپ بولدى، ونىڭ yu7 ەلەكتروموبيلى ماۋسىم ايىندا ىسكە قوسىلعاننان كەيىن Y مودەلىنە تەز ارادا قارسىلاس بولىپ ۇلگەردى.
ءبىز بۇعان دەيىن فرانسياداعى ورتتە ونداعان Tesla ەلەكتروكولىگى ورتەنىپ كەتكەنىن جازعان بولاتىنبىز.