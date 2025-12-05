قىتاي مەن ارگەنتينا اراسىندا العاشقى تىكەلەي اۋە رەيسى اشىلدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەن ارگەنتينا اراسىنداعى العاشقى تىكەلەي اۋە باعىتى رەسمي تۇردە اشىلدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
بەيسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن China Eastern Airlines اۋە كومپانياسىنىڭ MU745 رەيسى بۋەنوس- ايرەستەگى ەسەيسا حالىقارالىق اۋەجايىنا كەلىپ قوندى.
ۇشاق شاڭحاي پۋدۋن اۋەجايىنان بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 2:19 دا ۇشىپ شىعىپ، جاڭا زەلانديانىڭ وكلەند قالاسىندا ەكى ساعاتتىق تەحنيكالىق ايالداما جاساپ، شامامەن 25 ساعات 30 مينۋتتان كەيىن ارگەنتينا استاناسىنا جەتتى.
20 مىڭ شاقىرىمنان استام قاشىقتىقتى قامتيتىن بۇل باعىت الەمدەگى ەڭ ۇزاق تىكەلەي رەيس بولدى.
China Eastern Airlines اپتاسىنا ەكى رەيس ورىندايدى: شاڭحايدان دۇيسەنبى جانە بەيسەنبى كۇندەرى ۇشىپ، ال سەيسەنبى جانە جۇما كۇندەرى بۋەنوس- ايرەستەن كەرى رەيستەر ورىندايدى.
بۇعان دەيىن گەرمانيا ۇكىمەتى دەپۋتاتتار ءۇشىن بيزنەس- كلاسس رەيستەرىنە قويىلعان شەكتەۋلەردى جەڭىلدەتكەنىن جازدىق.