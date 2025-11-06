قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋداعا سالىنعان قوسىمشا باج سالىعىنىڭ مەرزىمى ۇزاردى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ا ق ش-تان يمپورتتالاتىن تاۋارلارعا سالىناتىن %24 دىق قوسىمشا باج سالىعىن تاعى ءبىر جىلعا توقتاتادى جانە ستاۆكانى %10 دەڭگەيىندە ساقتايدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.
قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كەڭەس جانىنداعى كەدەن باجدارى كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شەشىم 2025 -جىلعى 10-قاراشا، ساعات 13:01-دە كۇشىنە ەنەدى.
كوميتەت بۇل قادامدى قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق كەلىسسوزدەر اياسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ورىنداۋ ءۇشىن جاسالعانىن اتاپ ءوتتى.
- قوسىمشا باج سالىعىنىڭ ءبىر بولىگىن توقتاتۋ ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردىڭ دەنى ساۋ، تۇراقتى جانە ۇزاق مەرزىمدى دامۋىنا ىقپال ەتەدى، ەكى ەل حالقى ءۇشىن پايدا اكەلەدى جانە جاھاندىق وركەندەۋگە ۇلەس قوسادى، - دەپ حابارلادى كوميتەت.
سونىمەن قاتار، كورسەتىلگەن كۇننەن باستاپ قىتاي ناۋرىز ايىندا ا ق ش-تان الىناتىن كەيبىر تاۋارلارعا ەنگىزگەن قوسىمشا باج سالىعىن دا توقتاتادى. ناۋرىزداعى حابارلاماعا سايكەس، %15 باج سالىعى تاۋىق ەتى، بيداي، جۇگەرى جانە ماقتا يمپورتتارىنا، ال %10 - سورگو، سويا، شوشقا ەتى، سيىر ەتى، تەڭىز ونىمدەرى، جەمىستەر، كوكونىستەر جانە ءسۇت ونىمدەرىنە قولدانىلعان.
كوميتەت اتاپ وتكەندەي، قوسىمشا باج سالىعىنىڭ ءبىر بولىگىن الىپ تاستاۋ قىتاي مەن ا ق ش-تىڭ نەگىزگى مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى، حالىقارالىق قوعامداستىق كۇتكەن ۇمىتتەردى قاناعاتتاندىرادى جانە ەكىجاقتى ەكونوميكالىق قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كۋالا-لامپۋردا قىتاي مەن ا ق ش قانداي كەلىسىم جاساعانىن جازعان بولاتىنبىز.