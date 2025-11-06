ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:56, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5

    قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋداعا سالىنعان قوسىمشا باج سالىعىنىڭ مەرزىمى ۇزاردى

    استانا. KAZINFORM - قىتاي ا ق ش-تان يمپورتتالاتىن تاۋارلارعا سالىناتىن %24 دىق قوسىمشا باج سالىعىن تاعى ءبىر جىلعا توقتاتادى جانە ستاۆكانى %10 دەڭگەيىندە ساقتايدى، دەپ جازدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى شينحۋا اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ.

    Қытай мен АҚШ арасындағы саудаға салынған қосымша баж салығының мерзімі ұзарды
    فوتو: شينحۋا

    قىتايدىڭ مەملەكەتتىك كەڭەس جانىنداعى كەدەن باجدارى كوميتەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شەشىم 2025 -جىلعى 10-قاراشا، ساعات 13:01-دە كۇشىنە ەنەدى.

    كوميتەت بۇل قادامدى قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋدا-ەكونوميكالىق كەلىسسوزدەر اياسىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردى ورىنداۋ ءۇشىن جاسالعانىن اتاپ ءوتتى.

    - قوسىمشا باج سالىعىنىڭ ءبىر بولىگىن توقتاتۋ ەكىجاقتى ساۋدا-ەكونوميكالىق قاتىناستاردىڭ دەنى ساۋ، تۇراقتى جانە ۇزاق مەرزىمدى دامۋىنا ىقپال ەتەدى، ەكى ەل حالقى ءۇشىن پايدا اكەلەدى جانە جاھاندىق وركەندەۋگە ۇلەس قوسادى، - دەپ حابارلادى كوميتەت.

    سونىمەن قاتار، كورسەتىلگەن كۇننەن باستاپ قىتاي ناۋرىز ايىندا ا ق ش-تان الىناتىن كەيبىر تاۋارلارعا ەنگىزگەن قوسىمشا باج سالىعىن دا توقتاتادى. ناۋرىزداعى حابارلاماعا سايكەس، %15 باج سالىعى تاۋىق ەتى، بيداي، جۇگەرى جانە ماقتا يمپورتتارىنا، ال %10 - سورگو، سويا، شوشقا ەتى، سيىر ەتى، تەڭىز ونىمدەرى، جەمىستەر، كوكونىستەر جانە ءسۇت ونىمدەرىنە قولدانىلعان.

    كوميتەت اتاپ وتكەندەي، قوسىمشا باج سالىعىنىڭ ءبىر بولىگىن الىپ تاستاۋ قىتاي مەن ا ق ش-تىڭ نەگىزگى مۇددەلەرىنە ساي كەلەدى، حالىقارالىق قوعامداستىق كۇتكەن ۇمىتتەردى قاناعاتتاندىرادى جانە ەكىجاقتى ەكونوميكالىق قاتىناستاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

    ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كۋالا-لامپۋردا قىتاي مەن ا ق ش قانداي كەلىسىم جاساعانىن جازعان بولاتىنبىز.

     

    تەگ:
    الەم ىقپالداستىق
    Бейсен Сұлтан
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار