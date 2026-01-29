قىتاي مەكتەپتەرىندە ءۇي تاپسىرماسىن جاساندى ينتەللەكت تەكسەرەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي مەكتەپتەرىندە ءۇي تاپسىرماسىن تەكسەرۋ ماسەلەسى مۇلدە باسقا دەڭگەيگە ءوتتى. بۇرىن مۇعالىمدەردىڭ ۋاقىتىن ەڭ كوپ «جەيتىن» جۇمىس - وقۋشىنىڭ داپتەرىن قاراپ، قاتەسىن تۇزەتۋ، باعا قويۋ بولاتىن.
قازىر بۇل پروتسەستىڭ ءبىر بولىگىنە جاساندى ينتەللەكت كىرىستى. ياعني، تەكسەرۋ - بۇرىنعىداي مۇعالىمنىڭ موينىنداعى اۋىر جۇك ەمەس، بارعان سايىن اۆتوماتتاندىرىلىپ جاتقان مىندەت.
بۇگىندە نەيروجەلىلەر وقۋشىلاردىڭ قولمەن جازىلعان داپتەرلەرىن ارنايى قۇرىلعىلار ارقىلى سكانەرلەپ، تاپسىرماداعى قاتەلەردى انىقتايدى دا، اۆتوماتتى تۇردە باعالايدى. اسىرەسە ناقتى ەرەجەگە سۇيەنەتىن پاندەردە - ماتەماتيكادا، گرامماتيكادا، ديكتانتتا - مۇنداي جۇيە وتە ناتيجەلى. سەبەبى الگوريتم ءۇشىن فورمۋلا، ەملە، ەسەپ شىعارۋ ءتارتىبى انىق: دۇرىس پا، بۇرىس پا - بىردەن كورىنەدى.
الايدا ءبىلىمنىڭ ءبارى بىردەي «دۇرىس نە بۇرىس» دەگەن ەكى ولشەمگە سىيمايدى. ەسسە، شىعارما، شىعارماشىلىق تاپسىرمالار كەزىندە جاعداي كۇردەلىرەك. مۇندا وقۋشىنىڭ ستيلى، ويدىڭ تەرەڭدىگى، ءسوز ساپتاۋى، ەموتسياسى، ءماتىن لوگيكاسى سياقتى نازىك ەلەمەنتتەر بار. ال ءدال وسى تۇستا الگوريتمنىڭ السىزدىگى بايقالادى. سوندىقتان مۇنداي جۇمىستاردا مۇعالىم كوبىنە جاساندى ينتەللەكت قويعان بالدى قايتا قاراپ، تۇزەتىپ، ناقتىلاپ وتىرادى.
دەمەك، قىتايدا ج ي مۇعالىمدى تولىق الماستىرعان جوق. ءبىراق مۇعالىمنىڭ ۋاقىتىن الاتىن «قارا جۇمىسىن» جەڭىلدەتىپ كەلە جاتىر.
شاڭحاي، بەيجىڭدەگى جۇزدەگەن مەكتەپ
قازىر مۇنداي تەحنولوگيالار شاڭحاي، بەيجىڭ جانە وزگە دە ءىرى قالالارداعى جۇزدەگەن مەكتەپتە ىسكە قوسىلعان. بۇل بىرەن-ساران مەكتەپتەگى تاجىريبە ەمەس - جۇيەلى تۇردە كەڭەيىپ كەلە جاتقان ءۇردىس.
مىسالى، SPARK AI Grader سەكىلدى قۇرىلعىلاردىڭ كومەگىمەن مۇعالىمدەردىڭ داپتەر تەكسەرۋگە كەتەتىن ەڭبەگى ەكى ەسەگە قىسقارادى. ساراپشىلار مۇنى جاي عانا ۋاقىت ۇنەمدەۋ رەتىندە ەمەس، ءبىلىم ساپاسىنا اسەر ەتەتىن فاكتور رەتىندە باعالايدى. ويتكەنى مۇعالىم قاعازعا كومىلىپ، تۇنىمەن «تەكسەرۋشى» بولماعان كەزدە، نەگىزگى ميسسياسىنا قايتا ورالادى: ءتۇسىندىرۋ، باعىت بەرۋ، بالانىڭ ويلاۋىن قالىپتاستىرۋ.
شىن مانىندە، مۇعالىمنىڭ ەڭ قۇندى ەڭبەگى - باعا قويۋ ەمەس. باعا - ناتيجە عانا. ال ناتيجەنىڭ ارتىنداعى ەڭ نەگىزگى نارسە - وقۋشىعا ويلانۋدى، ءتۇسىنۋدى، شەشىم قابىلداۋدى ۇيرەتۋ.
مەكتەپ جەڭىلدەسە دە، ۇيدەگى «ەكىنشى اۋىسىم» قالدى
ەگەر مەكتەپتە جاساندى ينتەللەكت مۇعالىمنىڭ جۇمىسىن ءبىرشاما جەڭىلدەتسە، ۇيدە بۇل تەحنولوگيانىڭ ميسسياسى تىپتەن باسقا: اتا-انانىڭ جۇيكەسىن ساقتاۋ.
قىتايدا ءۇي تاپسىرماسى - جاي عانا وقۋ پروتسەسى ەمەس. بۇل ميلليونداعان وتباسى ءۇشىن كۇن سايىن قايتالاناتىن سىناق. بالانىڭ شارشاۋى، تەلەفونعا الاڭداۋى، جاۋاپكەرشىلىكتەن قاشۋى، قاتەلىك ءۇشىن ۇرسۋ - مۇنىڭ ءبارى كەشكى ۋاقىتتى وتباسىلىق جىلىلىق ەمەس، سترەسسكە تولى تەكەتىرەسكە اينالدىرىپ جىبەرگەن. سول سەبەپتى سوڭعى جىلدارى قىتايدا اتا-انالار ج ي نەگىزىندەگى چاتبوتتاردى جاپپاي قولدانا باستادى. رەپەتيتور جالداۋ قىمبات، ال ءۇي تاپسىرماسى ءبارىبىر ورىندالۋى كەرەك. وسى ارالىقتا اتا-اناعا «ءۇشىنشى ادامداي» بولىپ كومەكتەسەتىن قۇرال - AI- تاربيەشى پايدا بولدى.
«ءتۇزۋ وتىر!» - ءبىراق بۇل اناسىنىڭ داۋىسى ەمەس…
وڭتۇستىك گۋاندۋن پروۆينتسياسىندا تۇراتىن تەلەجۋرناليست لۋ تسيتسزيۋن كەيدە ۇلىن ساباققا وتىرعىزعان كەزدە ءۇي تاپسىرماسىن باقىلاۋدى تەلەفونعا تاپسىرادى: ارنايى قوسىمشانى اشىپ، سمارتفوندى بالانىڭ الدىنا قويادى دا، كامەراسىن قوسادى.
ەگەر بالا قيسايىپ وتىرسا نەمەسە الاڭداي باستاسا، تەلەفوننان بىردەن سابىرلى داۋىس ەستىلەدى:
- «ءتۇزۋ وتىر»
- «نازار اۋدار»
- «ساباققا كوڭىل ءبول»
ءبىراق بۇل ەسكەرتۋ اناسىنىڭ اۋزىنان شىقپايدى. بۇل - Dola اتتى چاتبوت. ونى TikTok-تىڭ يەسى سانالاتىن ByteDance ازىرلەگەن. QuestMobile دەرەكتەرىنە سايكەس، قىتايدا 172 ميلليونعا جۋىق ادام وسى قوسىمشانى بالاسىنا باقىلاۋ نەمەسە وقۋىنا كومەكتەسۋ ءۇشىن پايدالانادى. بۇل جاي عانا تەحنولوگياعا قىزىعۋشىلىق ەمەس. بۇل - ەلدىڭ الەۋمەتتىك جانە ەكونوميكالىق وزگەرىستەرىنەن تۋعان قاجەتتىلىك.
رەپەتيتوردىڭ ورنىن الگوريتم باستى
قىتايدا ەكونوميكانىڭ ءوسىمى باياۋلاعان سايىن، كوپ وتباسى بىلىمگە جۇمسالاتىن شىعىندى قايتا ەسەپتەپ جاتىر. بۇرىن جەكە رەپەتيتور - قالالىق ورتا تاپتىڭ ادەتتەگى تاڭداۋى ەدى. قازىر ول كوپشىلىك ءۇشىن قىمبات قىزمەتكە اينالدى. ودان بولەك، قوعامدا تاعى ءبىر اۋىر سۇراق كۇشەيدى: بالانىڭ بىلىمىنە قانشا كوپ اقشا قۇيساڭ دا، ول مىندەتتى تۇردە تۇراقتى جۇمىس پەن جاقسى ءومىردىڭ كەپىلى بولماي قالدى.
جاستار اراسىنداعى جۇمىسسىزدىق قاۋپى ارتقان كەزدە اتا-انالار «بالاما ينۆەستيتسيا» جاساۋدىڭ ءوزىن قايتا ويلاستىرا باستادى. مۇنداي جاعدايدا ج ي - ەڭ ارزان ءارى ەڭ ىڭعايلى بالاما.
لۋدىڭ ايتۋىنشا، Dola-نىڭ ەڭ ۇلكەن ارتىقشىلىعى - قولجەتىمدىلىگى مەن ىڭعايلىلىعى عانا ەمەس، جۇيەنىڭ بالانىڭ دەڭگەيىنە قاراي وقۋ ماتەريالدارىن بەيىمدەپ بەرۋى.
ج ي تەك تەكسەرمەيدى - ۇيرەتەدى
AI- تاربيەشى «قاراۋىل» عانا ەمەس. ول:
ءۇي جۇمىسىن تەكسەرەدى؛
قاتەلەردى كورسەتىپ، سەبەبىن تۇسىندىرەدى؛
سول تاقىرىپقا ۇقساس تاپسىرمالار بەرىپ، ءبىلىمدى بەكىتەدى؛
بالانىڭ وقۋ ءتارتىبىن قالىپتاستىرۋعا كومەكتەسەدى.
لۋ بۇل قوسىمشانى ءتىپتى ءوزىنىڭ «تاربيەلەۋ كىتابىم» دەپ اتايدى. ويتكەنى بۇرىن بالاسىن وقىتقاندا ۋاقىت تا كەتەتىن، ەموتسيا دا كەتەتىن. قازىر ول ۇلى تاپسىرما ورىنداپ وتىرعاندا ءوزى كىتاپ وقىپ، جۇمىس حابارلامالارىنا جاۋاپ بەرىپ ۇلگەرەدى.
ج ي كومەكتەسە مە، الدە اتا-انانى الماستىرا ما؟
جاساندى ينتەللەكتتىڭ پايداسى انىق:
اتا-انانىڭ شارشاۋىن ازايتادى؛
ۇيدەگى جانجالدىڭ الدىن الۋعا كومەكتەسەدى؛
بىلىمگە قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتەدى.
ءبىراق ءدال وسى تۇستا قوعام الدىندا جاڭا سۇراق پايدا بولدى: بالانىڭ تاربيەسى مەن وقۋ جاۋاپكەرشىلىگى بىرتە-بىرتە الگوريتمگە اۋىسىپ بارا جاتقان جوق پا؟
ەگەر ج ي بالانى باقىلاسا، ۇيرەتسە، تۇسىندىرسە - اتا-انانىڭ ورنى قانداي بولادى؟ بۇل تەحنولوگيا كومەكشى عانا ما، الدە ەرتەڭ ءۇي ىشىندەگى قارىم-قاتىناستى «الماستىراتىن كۇشكە» اينالا ما؟
قىتايداعى بۇگىنگى جاعداي ءبىر نارسەنى انىق كورسەتىپ وتىر: ءۇي تاپسىرماسى - جاي عانا ءبىلىم ماسەلەسى ەمەس. بۇل - ۋاقىت، اقشا، جۇيكە، جاۋاپكەرشىلىك جانە وتباسىلىق پسيحولوگيا سياقتى ۇلكەن قاباتتاردىڭ تۇيىسكەن جەرى. ال جاساندى ينتەللەكت وسى كۇردەلى ءتۇيىندى شەشۋدىڭ جاڭا قۇرالىنا اينالىپ كەلەدى. ءبىراق كەز كەلگەن قۇرال سياقتى، ونىڭ دا شەگى بولۋى كەرەك. سەبەبى ءۇي تاپسىرماسىن الگوريتم تەكسەرگەنىمەن، بالانىڭ مىنەزىن، تاربيەسىن، ادام بولىپ قالىپتاسۋىن ەشقانداي جۇيە تولىق الماستىرا المايدى.
el.kz