قىتاي «ماتمو» تايفۋنىنا بايلانىستى جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتايدىڭ سۋ تاسقىنى مەن قۇرعاقشىلىققا قارسى مەملەكەتتىك شتابى دۇيسەنبى كۇنى «ماتمو» تايفۋنىنىڭ جاقىنداۋىنا بايلانىستى جەدەل ارەكەت ەتۋ رەجيمىن ىسكە قوستى، دەپ حابارلايدى شينحۋا.
سينوپتيكتەردىڭ بولجاۋىنشا، تايفۋن الداعى كۇندەرى ايماققا 190 م م- گە دەيىن جاۋىن-شاشىن اكەلەدى. بيلىك سۋ تاسقىنىن باقىلاۋ، اپاتتان زارداپ شەككەندەرگە كومەك كورسەتۋ ءۇشىن ارنايى توپ جىبەردى.
وتكەن دەمالىس كۇندەرى تايفۋن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندەگى جاعالاۋ ايماقتارىنا جاقىنداعان كەزدە حاينان جانە گۋاندۋن پروۆينتسيالارى شامامەن 350 مىڭ ادامدى ەۆاكۋاتسيالادى.
گۋانسي-چجۋان اۆتونوميالىق اۋدانى جاعالاۋداعى جولاۋشىلار پارومدارىنىڭ بارلىق رەيسىن، جاعالاۋ جوبالارىن جۇزەگە اسىرۋدى جانە پورتتار جۇمىسىن توقتاتتى جانە تۇرعىنداردى كەمەلەر مەن مۇناي پلاتفورمالارىنان ەۆاكۋاتسيالادى.
«ماتمو» تايفۋنى - تىنىق مۇحيتىنداعى وسى تايفۋن ماۋسىمىنداعى 21-داۋىل. ول سولتۇستىك-باتىسقا قاراي شامامەن ساعاتىنا 25 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جىلجىپ، نوسەر جاۋىن مەن ەكپىندى جەل اكەلەدى.
ءبىز بۇعان دەيىن قىتايدىڭ وڭتۇستىگىندە «ماتمو» تايفۋنىنان تۇرعىندار جاپپاي ەۆاكۋاتسيالانعانىن حابارلاعان ەدىك.