قىتاي مارسقا ميسسيا ءۇشىن حالىقارالىق سەرىكتەستەردى ىرىكتەۋدى اياقتادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ۇلتتىق عارىش باسقارماسى (CNSA) قىتايدىڭ مارستان ۇلگىلەر جەتكىزۋ بويىنشا «تيانۆەن-3» قىتايلىق العاشقى ميسسياسى جوباسىنا قاتىسۋ ءۇشىن سەرىكتەستەردى ىرىكتەۋ قورىتىندىلارىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى.
باعدارلاماعا قاتىسۋعا بارلىعى 28 ءوتىنىم بەرىلدى. ساراپشىلار عىلىمي قۇندىلىعى، تەحنيكالىق دايارلىق جانە ينجەنەرلىك مۇمكىندىكتەرگە سۇيەنە وتىرىپ بەس بىرلەسكەن جوبانى تاڭدادى. ولارعا COSPAR كوميتەتى، يتاليانىڭ فراسكاتي ۇلتتىق زەرتحاناسى جانە باسقا دا جەتەكشى عىلىمي-زەرتتەۋ ورتالىقتارىنىڭ ازىرلەمەلەرى كىردى.
وربيتالىق مودۋلدە ءۇش قۇرال ورناستىرىلادى، ونىڭ ىشىندە تىرشىلىك ىزدەرىن ىزدەۋ جانە مينەرالداردى تالداۋ ءۇشىن مارستىق PEX سپەكترومەترى، اتموسفەرالىق ديسسيپاتسيانى زەرتتەۋ ءۇشىن يون قۇرامىن تالداعىش، سونداي-اق جەل ورىستەرىن كارتاعا ءتۇسىرۋ جانە سۋ يزوتوپتارىن ولشەۋ ءۇشىن لازەرلىك گەتەروديندى سپەكترومەتر بولادى.
قىزمەت مودۋلى قۇرامىندا سۋ بار مينەرالداردى ىزدەۋ جانە رەسۋرستاردى جالپى بارلاۋ ءۇشىن گيپەرسپەكترلىك كامەرامەن جابدىقتالادى. سونىمەن قاتار قونۋ مودۋلىندە مارس بەتىندە جوعارى دالدىكتەگى ناۆيگاتسيالىق نىسانالار رەتىندە قىزمەت ەتەتىن لازەرلىك بۇرىشتىق شاعىلىستىرعىشتار جيىنتىعىمەن جابدىقتالادى.
«تيانۆەن-3» ۇشىرىلۋى 2028-جىلعا جوسپارلانعان. باعدارلاما كەستەسىنە سايكەس، مارس ۇلگىلەرىن تاسىمالدايتىن كاپسۋلا جەرگە 2031-جىلى ورالادى دەپ شامالانعان.