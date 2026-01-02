قىتاي ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر جەلىسىنە نەگىزدەلگەن اۆتونومدى جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ءوزىنىڭ ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەر جەلىسىنە بىرىكتىرىلگەن قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت جۇيەسىن ىسكە قوستى. جۇيە عىلىمي زەرتتەۋلەردى وزدىگىنەن جۇرگىزۋگە قابىلەتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
جوبا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Genesis ميسسياسىن جاريالاعاننان كەيىن ءبىر اي وتكەن سوڭ، 23-جەلتوقساندا ىسكە قوسىلدى. «مانحەتتەن جوباسى» دەپ اتالعان امەريكالىق باستاما ا ق ش- تىڭ تەحنولوگيالىق كوشباسشىلىعىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان جانە توعىز اي ىشىندە العاشقى ناتيجە بەرۋى ءتيىس.
تەك سۇراقتارعا جاۋاپ بەرەتىن ءداستۇرلى چاتبوتتاردان ايىرماشىلىعى، جاڭا جۇيە اۆتونومدى اگەنت رەتىندە ارەكەت ەتەدى. ول جاي عانا ءماتىن جاساپ قانا قويماي، جۇمىسىن وزدىگىنەن جوسپارلاي الادى. ءبىر قاراپايىم كوماندامەن جۇيە ادامنىڭ باقىلاۋىنسىز اۆتوماتتى تۇردە قۋات بولەدى، مودەلدەۋدى جۇرگىزەدى، ەسەپتەۋلەردى جۇرگىزەدى جانە عىلىمي ەسەپتەر جاسايدى.
جۇيەنىڭ تەحنولوگيالىق نەگىزى - قىتايدىڭ ۇلتتىق سۋپەركومپيۋتەرلىك جەلىسى. بۇل سيفرلىق ينفراقۇرىلىم 30 دان استام ەسەپتەۋ ورتالىقتارىن بايلانىستىرادى. قازىرگى ۋاقىتتا پلاتفورما ماتەريالتانۋ، بيوتەحنولوگيا جانە جاساندى ينتەللەكتىنىڭ ونەركاسىپتىك قولدانىلۋى سالاسىنداعى زەرتتەۋلەردى قوسا العاندا، شامامەن 100 مامانداندىرىلعان جۇمىس پروتسەسىن قولدايدى.
بۇعان دەيىن قىتاي ج ي- ءدىڭ نەگىزگى سالاسىن دامىتۋدا بولجامنان بەس جىلعا وزىپ كەتكەنىن حابارلاعان ەدىك.