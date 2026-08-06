قىتاي ەلگە كىرۋ جانە شىعۋ تارتىبىنە جاڭا ەرەجەلەر ەنگىزەدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا 15-قىركۇيەكتەن باستاپ ەلگە كىرۋ جانە شىعۋدى رەتتەۋگە ارنالعان جاڭا «كىرۋ جانە شىعۋدى باسقارۋ تۋرالى ەرەجە» كۇشىنە ەنەدى. قۇجات يمميگراتسيالىق باقىلاۋدى جەتىلدىرۋگە، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋعا باعىتتالعان. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua اگەنتتىگىنە سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
قۇجاتقا سايكەس، ۆيزا راسىمدەۋ كەزىندە نەمەسە شەكارالىق باقىلاۋدان ءوتۋ بارىسىندا جالعان نە شىندىققا سايكەس كەلمەيتىن مالىمەت ۇسىنعان شەتەل ازاماتتارىنا قىتايعا ءبىر جىلدان بەس جىلعا دەيىن كىرۋگە تىيىم سالىنۋى مۇمكىن.
سونداي-اق جاڭا ەرەجەلەر ەكسپورتتىق باقىلاۋ مەن تەحنولوگيالار اينالىمىنا قاتىستى تالاپتاردى بۇزىپ، ارەكەتى مەملەكەتتىڭ ونەركاسىپتىك نەمەسە تەحنولوگيالىق قاۋىپسىزدىگىنە قاتەر توندىرەتىن قىتاي ازاماتتارىنىڭ ەلدەن شىعۋىنا شەكتەۋ قويۋدى كوزدەيدى.
بۇدان بولەك، قىتاي بيلىگى ازاماتتاردى قۇجات راسىمدەۋ كەزىندە جانە مەملەكەتتىك شەكارادا قاۋىپتى وڭىرلەرگە ساپار شەگۋدىڭ تاۋەكەلى تۋرالى الدىن الا ەسكەرتىپ، قاۋىپ دەڭگەيى ەڭ جوعارى ايماقتارعا بارۋدان باس تارتۋعا شاقىرادى.
جاڭا رەگلامەنت كوشى-قون سالاسىندا قىزمەت كورسەتەتىن ۇيىمدارعا قويىلاتىن تالاپتاردى دا كۇشەيتەدى. دەلدالدىق قىزمەت كورسەتەتىن اگەنتتىكتەر تىركەلگەننەن كەيىن 15 كۇن ىشىندە يمميگراتسيالىق ورگانداردا ەسەپكە تۇرۋعا مىندەتتى. ال شەتەلدىك كومپانيالارعا قىتاي اۋماعىندا مۇنداي قىزمەت كورسەتۋگە تىكەلەي تىيىم سالىنادى.