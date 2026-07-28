قىتاي مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردى وڭالتۋعا كومەكتەسەتىن جاڭا تەحنولوگيا شىعارماق
استانا. KAZINFORM - قىتاي مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جاندارعا ارنالعان ۇلتتىق وڭالتۋ باعدارلاماسىندا ينۆازيۆتى ەمەس مي-كومپيۋتەر ينتەرفەيسى تەحنولوگيالارىن قولدانۋدى كەڭەيتۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل باستاما 15- بەسجىلدىق جوسپاردىڭ (2026- 2030) نەگىزگى باعىتتارىنىڭ ءبىرى بولماق، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى ءتىلشىسى.
بۇل تۋرالى بۇكىلقىتايلىق مۇگەدەكتەر فەدەراتسياسىنىڭ اتقارۋشى كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى جوۋ چانكۋي باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا مالىمدەدى. ول ساراپشىلار قاۋىمداستىعى مەديتسينا مەن وڭالتۋدى نەيروتەحنولوگيانى قولدانۋدىڭ نەگىزگى باعىتى رەتىندە ءبىراۋىزدان مويىندايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- عىلىمي- تەحنيكالىق پروگرەستىڭ بۇل جاڭا كەزەڭى مۇگەدەكتەرگە فيزيكالىق شەكتەۋلەردى جەڭۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىز كورۋ، ەستۋ جانە قوزعالىس بەلسەندىلىگىن قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىن تەحنولوگيالىق شەشىمدەرگە ءۇمىت ارتامىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ول.
بيىل بۇكىل قىتايلىق مۇگەدەكتەر فەدەراتسياسى العاش رەت يننوۆاتسيالىق ازىرلەمەلەردى قولدانۋ ستسەنارييلەرىنىڭ كارتاسىن ۇسىندى. وعان كەدەرگىسىز تاكسي قىزمەتتەرى، زاعيپتارعا ارنالعان اقىلدى ناۆيگاتسيا جانە ءينۆازيۆتى ەمەس نەيروندىق ينتەرفەيستەرگە نەگىزدەلگەن اقىلدى وڭالتۋ جابدىقتارى كىردى.
الداعى بەس جىلدا بەيجىڭ بۇل تەحنولوگيالاردى جاپپاي نارىققا شىعارۋدى كوزدەپ وتىر. بيلىك وڭالتۋ قۇرىلعىلارىن مەملەكەتتىك سۋبسيديالاۋ باعدارلامالارىنا ەنگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل پايدالانۋشىلار ءۇشىن ولاردىڭ سوڭعى قۇنىن ايتارلىقتاي تومەندەتەدى.