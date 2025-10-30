قىتاي كيبەرقاۋىپسىزدىك تۋرالى زاڭىن جاڭارتتى
قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسى كيبەرقاۋىپسىزدىك تۋرالى زاڭعا تۇزەتۋلەر ەنگىزىپ، سيفرلىق سالانى جانە جاساندى ينتەللەكتىنى (ج ي) رەتتەۋدىڭ قۇقىقتىق نەگىزىن كۇشەيتتى.
بۇل شەشىم 18- بۇكىل قىتاي حالىق وكىلدەرى جينالىسى تۇراقتى كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا قابىلداندى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اگەنتتىگى.
جاڭارتىلعان زاڭ جوباسى جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قاۋىپسىز ءارى تۇراقتى دامىتۋعا جاعداي جاساۋعا باعىتتالعان. قۇجاتتا ج ي سالاسىنداعى ىرگەلى زەرتتەۋلەردى قولداۋ، نەگىزگى تەحنولوگيالاردى سونىڭ ىشىندە الگوريتمدەردى جەتىلدىرۋ، سونداي-اق زاماناۋي ينفراقۇرىلىم، دەرەكقورلار مەن ەسەپتەۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ كوزدەلگەن.
سونىمەن قاتار، زاڭ جوباسىندا ەتيكا مەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلعان. قۇجات جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپتى قولدانۋدىڭ ستاندارتتارىن جەتىلدىرۋ، تاۋەكەلدەردى مونيتورينگتەۋ مەن باعالاۋ تەتىكتەرىن ەنگىزۋ، سونداي-اق قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ قاجەتتىلىگىن بەكىتەدى.
رەفورمانىڭ تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىتى كيبەرقاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى كۇشەيتۋ جانە جاڭا نورمالاردى ق ح ر- دىڭ وزگە زاڭدارىمەن سايكەستەندىرۋ.
جاڭارتىلعان تۇزەتۋلەر 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
ايتا كەتەيىك، قىتايدىڭ قولدانىستاعى كيبەرقاۋىپسىزدىك تۋرالى زاڭى العاش رەت 2016 -جىلى قابىلدانعان بولاتىن.
قىرمىزى جۇماعالي قىزى
egemen.kz