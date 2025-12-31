ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:24, 31 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    قىتاي ەكى جاڭا جەر سەرىگىن ءساتتى ۇشىردى

    استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى قىتاي ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان ارال پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان ۆەنچان عارىش ايلاعىنان ەكى جاڭا جەر سەرىگىن ءساتتى ۇشىرعانى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى شينحۋا جازدى.

    ЕО спутниктік барлаудың жаңа желісін құруды жоспарлап отыр
    Фото: armenpress

    «شيجيان-29A» جانە «شيجيان-29B» اتتى جەر سەرىكتەرى «چانچجەن-7A» زىمىران- تاسىعىشىنىڭ كومەگىمەن بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 06:40 تا ۇشىرىلىپ، جوسپارلانعان وربيتالارىنا ءساتتى شىعارىلدى.

    جاڭا جەر سەرىكتەرى نەگىزىنەن عارىش نىساندارىن انىقتاۋعا ارنالعان جاڭا تەحنولوگيالاردى سىناقتان وتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىلادى دەپ جوسپارلانعان.

    اتالعان ۇشىرىلىم «چانچجەن» زىمىران-تاسىعىشتار توبى ءۇشىن 623- ۇشىرىلىم بولدى.

    بۇدان بۇرىن قىتايدىڭ «چانچجەن-6A» زىمىران- تاسىعىشى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 11- مامىردا وربيتاعا ءۇش ەلەكتروماگنيتتىك باقىلاۋشى «ياوگان-40-02» جەر سەرىگىن ۇشىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار