قىتاي ەكى جاڭا جەر سەرىگىن ءساتتى ۇشىردى
استانا. KAZINFORM - سارسەنبى كۇنى قىتاي ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى حاينان ارال پروۆينتسياسىندا ورنالاسقان ۆەنچان عارىش ايلاعىنان ەكى جاڭا جەر سەرىگىن ءساتتى ۇشىرعانى بەلگىلى بولدى. بۇل تۋرالى شينحۋا جازدى.
«شيجيان-29A» جانە «شيجيان-29B» اتتى جەر سەرىكتەرى «چانچجەن-7A» زىمىران- تاسىعىشىنىڭ كومەگىمەن بەيجىڭ ۋاقىتى بويىنشا ساعات 06:40 تا ۇشىرىلىپ، جوسپارلانعان وربيتالارىنا ءساتتى شىعارىلدى.
جاڭا جەر سەرىكتەرى نەگىزىنەن عارىش نىساندارىن انىقتاۋعا ارنالعان جاڭا تەحنولوگيالاردى سىناقتان وتكىزۋ ءۇشىن پايدالانىلادى دەپ جوسپارلانعان.
اتالعان ۇشىرىلىم «چانچجەن» زىمىران-تاسىعىشتار توبى ءۇشىن 623- ۇشىرىلىم بولدى.
بۇدان بۇرىن قىتايدىڭ «چانچجەن-6A» زىمىران- تاسىعىشى جەرگىلىكتى ۋاقىتپەن 11- مامىردا وربيتاعا ءۇش ەلەكتروماگنيتتىك باقىلاۋشى «ياوگان-40-02» جەر سەرىگىن ۇشىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.