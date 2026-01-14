قىتاي كومىردەن پلاستماسسا ءوندىرۋ بويىنشا ون شاقتى جوبانى ماقۇلدادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ەنەرگەتيكالىق يمپورتقا تاۋەلدىلىگىن ازايتۋ ماقساتىندا مۇناي ورنىنا كومىر پايدالانىپ، پلاستماسسا مەن سينتەتيكالىق كاۋچۋك وندىرەتىن 30 دان استام جوبانى ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى South China Morning Post باسىلىمى.
بەيجىڭ پلاستماسسا، سينتەتيكالىق تالشىقتار جانە كاۋچۋك ءوندىرۋدىڭ نەگىزگى شيكىزاتى سانالاتىن ولەفين ءوندىرۋ ءۇشىن ءوزىنىڭ باي كومىر رەسۋرسىن پايدالانباقشى.
ولەفيندەر ءداستۇرلى تۇردە مۇنايدان وندىرىلەدى. ءبىراق كومىردى وڭدەۋ ءوندىرىس شىعىندارىن تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى جانە ەلدىڭ وتىن يمپورتىنا وسالدىعىن ازايتادى.
سوڭعى جىلدارى بيلىك بارلىعى 36 وسىنداي جوبانى ماقۇلدادى، ونىڭ 20 سى قازىردىڭ وزىندە ىسكە قوسىلدى. ولاردىڭ جالپى قۋاتى جىلىنا 24 ميلليون توننادان اسادى. China Science Daily باسىلىمىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، نەگىزگى نىساندار كومىرگە باي ايماقتاردا، سونىڭ ىشىندە شەنسي پروۆينتسياسىندا جانە ىشكى موڭعوليا اۆتونوميالىق اۋدانىندا ورنالاسقان.
PTGChemical سالالىق بلوگىنىڭ ەسەپتەۋىنە سايكەس، تەحنولوگيا مۇناي باعاسى باررەلىنە 35 دوللاردان جوعارى بولعان كەزدە دە ءتيىمدى بولىپ قالا بەرەدى. كومىردەن ولەفيندەر ءوندىرۋ قۇنى تونناسىنا شامامەن 6300 يۋان (شامامەن 900 دوللار) قۇرايدى دەپ ەسەپتەلەدى. بۇل مۇناي شيكىزاتىن پايدالانۋعا قاراعاندا شامامەن 1500 يۋانعا (شامامەن 215 دوللار) ارزان.