قىتاي كولىكتەرىن الداپ ساتقان مەنەدجەر قىز التى جىلعا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - الماتىداعى «Sanzhar Rulit» اۆتوسالونىنىڭ مەنەدجەرى كليەنتتى 17 ميلليون تەڭگەگە جۋىق قارجىدان ايىرعانى ءۇشىن 6 جىلعا سوتتالدى.
جەتىسۋ اۋداندىق 2-سوتىندا الماتى قالاسىنداعى قىتاي كولىكتەرىن ساتۋمەن اينالىساتىن اۆتوسالون مەنەدجەرى، 30 جاستاعى نازەركە قارابەكوۆاعا قاتىستى ۇكىم جاريالاندى. ول الاياقتىق جاساپ، تۇتىنۋشىلاردى كولىك ساتامىن دەپ الداعانى ءۇشىن كىنالى دەپ تانىلدى.
ءىس ماتەريالدارىنا سايكەس، بىلتىرعى جىلدىڭ قازان ايىندا ەرلى-زايىپتى جۇپ «Sanzhar Rulit» اۆتوسالونىنا گيبريدتى كولىك ساتىپ الۋ ءۇشىن بارعان. اۆتوسالون يەسى ابداللاح-سانجار اسكاروۆ ساتىپ الۋشىلارمەن جەكە سويلەسىپ، 500 مىڭ تەڭگە جەڭىلدىك جاساپ، قۇجاتتاردى راسىمدەۋدى مەنەدجەرگە تاپسىرعان.
وسىدان كەيىن نازەركە قارابەكوۆا ساتىپ الۋ-ساتۋ شارتىن دايىنداپ، كليەنتتەرگە 7,5 ميلليون تەڭگەنى كومپانيا شوتىنا ەمەس، ءوزىنىڭ تانىسىنىڭ ەسەپشوتىنا اۋدارۋدى ايتقان. كەيىن تاعى 7,4 ميلليون تەڭگە جانە قوسىمشا 2 ميلليون تەڭگە سۇراعان. ناتيجەسىندە جۇپ «Deepal» ماركالى اۆتوكولىك ءۇشىن جالپى 16,9 ميلليون تەڭگە تولەگەن. مەنەدجەر كولىكتى 2025-جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن جەتكىزىپ بەرەمىن دەپ ۋادە ەتكەن.
الايدا كولىك ساتىپ الۋشىلارعا جەتكىزىلمەگەن. ءبىراز ۋاقىتتان كەيىن كليەنتتەر اقشالارىن قايتارۋدى تالاپ ەتىپ كەلگەندە، كەلىسىمشارتتاعى اۆتوسالون باسشىسىنىڭ قولى مەن ءمورى قولدان جاسالعانى انىقتالعان.
وسىدان سوڭ جابىرلەنۋشىلەر پوليتسياعا ارىز جازىپ، قىلمىستىق ءىس قوزعالعان. سوت بارىسىندا نازەركە قارابەكوۆا كىناسىن مويىنداماي، اقشانى ارىپتەسىنە بەرگەنىن ايتقان. الايدا بۇل ءۋاج دالەلدەنبەدى.
سوت ونى الاياقتىق بابىمەن كىنالى دەپ تانىپ، 6 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىردى. ۇكىم ازىرگە زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.