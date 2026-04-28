قىتاي كولىكتەرى ەۋروپانىڭ اۆتونارىعىن قالاي وزگەرتىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - بۇگىندە ءاربىر ەكىنشى ەۋروپالىق قىتاي كولىگىن ساتىپ الۋعا دايىن. Euronews بەيجىڭدە وتكەن Auto China 2026 اۆتوسالونىنداعى ناتيجەگە قاراپ وسىنداي قورىتىندى جاسادى.
كورمە اۋقىمى جاعىنان بۇرىن-سوڭدى بولماعان دەڭگەيگە جەتتى. بيىل اۆتوسالون China International Exhibition Center مەن Capital International Convention and Exhibition Center- دە قاتار ءوتتى. ال جالپى اۋماعى 380 مىڭ شارشى مەتردى قۇراپ، رەكورد جاڭارتتى.
«اقىلدى بولاشاققا جول اشامىز» ۇرانىمەن وتكەن كورمە قىتايدىڭ اۆتوموبيل سالاسىندا ەلەكترلەندىرۋ مەن سيفرلاندىرۋعا ەرەكشە ءمان بەرىپ وتىرعانىن كورسەتتى. بۇل ءوز كەزەگىندە حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ دا نازارىن اۋداردى.
مىڭنان اسا كولىك، جۇزدەگەن پرەمەرا
Auto China 2026 كورمەسىندە 1450 دەن استام كولىك تانىستىرىلدى. ونىڭ ىشىندە 181 الەمدىك پرەمەرا جانە 70 تەن اسا كونتسەپت-كار بار. ون كۇنگە سوزىلعان كورمەدە قىتايلىق تا، شەتەلدىك تە وندىرۋشىلەر ءوزارا باسەكەگە تۇسكەن.
دەگەنمەن نەگىزگى باسىمدىق قىتاي برەندتەرىنە بەرىلدى. مىسالى، BYD كومپانياسى Dynasty، Denza ،Yangwang جانە Fangchengbao سەكىلدى بارلىق مودەلىن تولىق قۇرامدا ۇسىندى. سونىمەن قاتار جاڭا تەحنولوگيالارىن، سونىڭ ىشىندە جىلدام قۋاتتاۋ مەن قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىن كورسەتتى.
Chery دە ارتتا قالعان جوق. كومپانيا iCAR ،EXEED ،Jetour سياقتى برەندتەرىن ءبىر الاڭعا جيناپ، جاڭا ۇلگىلەرىن تانىستىردى. ونىڭ ىشىندە تولىق ەلەكترلى EXEED EX7 مودەلى ەرەكشە نازار اۋدارتتى.
Geely كومپانياسى دا بىرنەشە برەندىن بىرىكتىرىپ، جاساندى ينتەللەكتكە نەگىزدەلگەن جاڭا تەحنولوگيالارىن ۇسىندى. ال Xiaomi سەكىلدى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردىڭ اۆتونارىققا بەلسەندى ارالاسۋى بۇل سالانىڭ ەندى تەك ماشينا جاساۋمەن شەكتەلمەيتىنىن اڭعارتسا كەرەك.
سونىمەن قاتار BMW ،Mercedes-Benz ،Audi ،Toyota ،Volvo جانە Ford سياقتى الەمدىك الپاۋىتتار دا جاڭا ۇلگىلەرىن كوپشىلىك نازارىنا ۇسىنىپ، كورمەنىڭ حالىقارالىق دەڭگەيىن ارتتىرعانداي.
قىتاي كولىكتەرى ەۋروپادا قالاي تارالىپ جاتىر؟
قىتاي اۆتونارىعى ىشكى سۇرانىسپەن شەكتەلمەي، ەكسپورتقا باعىت العانىنا بىرنەشە جىل بولدى. اسىرەسە اككۋمۋلياتور، باعدارلامالىق جاساقتاما جانە سيفرلىق سەرۆيستەر سالاسىنداعى ارتىقشىلىقتارى ولاردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرىپ وتىر.
ساراپشىلاردىڭ ايتۋىنشا، ءقازىردىڭ وزىندە كەيبىر ەۋروپالىق ەلدەردە قىتاي كولىكتەرىنىڭ ۇلەسى 10 پايىزدان اسىپ كەتكەن. ال ەلەكترلى كولىكتەر سەگمەنتىندە ولاردىڭ ۇلەسى شامامەن 14 پايىزعا جەتكەن.
سالا مامانى گەورگ مرۋزەكتىڭ سوزىنشە، ءاربىر ەكىنشى ەۋروپالىق تۇتىنۋشى كەلەسى جولى قىتايلىق كولىك ساتىپ الۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايدى.
ونىڭ بولجامىنشا، الداعى 4-5 جىلدا قىتاي برەندتەرىنىڭ ەۋروپاداعى ۇلەسى 15-25 پايىزعا دەيىن ءوسۋى مۇمكىن. ەگەر قازىرگى قارقىن ساقتالسا، الداعى ون جىلدا بۇل كورسەتكىش 30 پايىزدان دا اسۋى ىقتيمال.
كولىك ەمەس، تەحنولوگيالىق پلاتفورما
Auto China 2026 كورمەسىنىڭ باستى ەرەكشەلىگى - قىتاي كومپانيالارى تەك كولىك ەمەس، تولىققاندى سيفرلىق ەكوجۇيە ۇسىنىپ وتىر.
ساراپشىلار پىكىرىنشە، ءقازىر اۆتوموبيل جاي عانا ترانسپورت قۇرالى بولۋدان قالدى، ول ادامنىڭ كۇندەلىكتى ومىرىمەن تىعىز بايلانىسقان تەحنولوگيالىق پلاتفورماعا اينالىپ بارا جاتىر.
ال بۇل باعىتتا قىتاي وندىرۋشىلەرى جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق سەرۆيستەر جانە ەكوجۇيەلەردى جىلدام ەنگىزۋ ارقىلى ءداستۇرلى اۆتوكومپانيالارعا ايتارلىقتاي باسەكە تۋدىرىپ وتىر.
el.kz