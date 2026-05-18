قىتاي كولىكتەرى ارزانداپ جاتىر: ءتيىمدى باعامەن الۋعا بولاتىن كولىكتەر
استانا. قازاقپارات – سوڭعى 2-3 جىلدا قازاقستان نارىعىندا قىتاي اۆتوكولىكتەرى بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىنمەن كوبەيدى. اسىرەسە پرەميۋم سەگمەنتتەگى برەندتەرگە سۇرانىس ارتتى. الايدا ۋاقىت وتە كەلە بۇل كولىكتەردىڭ ەكىنشى نارىقتاعى باعاسى كۇرت تومەندەپ جاتقانى بايقالدى. كەشە عانا ونداعان ميلليون تەڭگەگە ساتىلعان كولىكتەر بۇگىندە ەكى ەسە ارزان باعاعا وتپەي تۇر.
مۇنىڭ ايقىن مىسالى رەتىندە قىتايدىڭ Chery كونتسەرنىنە قارايتىن پرەميۋم جول تالعامايتىن كولىكتەر برەندى - EXEED اتالادى.
2023 -جىلى بۇل برەندتىڭ كەيبىر مودەلدەرى قازاقستاندا 25-28 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتكەن ەدى. سول كەزدە كوپتەگەن جۇرگىزۋشى جاڭا تەحنولوگياسى، زاماناۋي ديزاينى جانە باي كومپلەكتاتسياسى ءۇشىن قىتاي كولىكتەرىنە بەت بۇردى. ءبىراق قازىر سول اۆتوكولىكتەردىڭ ءبىرقاتارى 10- 12 ميلليون تەڭگەگە دە وتپەي قالعان.
نەلىكتەن قىتاي كولىكتەرى تەز قۇنسىزدانادى؟
ساراپشىلار بىرنەشە نەگىزگى سەبەپتى اتاپ كورسەتەدى.
بىرىنشىدەن - مودەلدەردىڭ تىم ءجيى جاڭارۋى
قىتاي اۆتونارىعى وتە جىلدام دامىپ جاتىر. وندىرۋشىلەر جىل سايىن جاڭا بۋىن، رەستايلينگ نەمەسە جاڭارتىلعان نۇسقالاردى شىعارادى. ناتيجەسىندە كەشە عانا «جاڭا» بولعان كولىك ءبىر-ەكى جىلدىڭ ىشىندە ەسكىرىپ قالادى.
ەۋروپالىق نەمەسە جاپون برەندتەرىندە ءبىر مودەل بىرنەشە جىل بويى ايتارلىقتاي وزگەرىسسىز ساتىلۋى مۇمكىن. ال قىتايلىق كومپانيالار تەحنولوگيالىق باسەكەدە ۇنەمى جاڭارىپ وتىرۋعا ءماجبۇر. بۇل ساتىپ الۋشى ءۇشىن ءتيىمدى بولعانىمەن، بۇرىنعى مودەل يەلەرى ءۇشىن شىعىنعا اينالادى.
ەكىنشىدەن - نارىقتاعى ۇسىنىستىڭ كۇرت ارتۋى
قازاقستانعا قىتايدان جاڭا كولىكتەر وتە كوپ كولەمدە كەلىپ جاتىر. ونىڭ ىشىندە پرەميۋم سەگمەنتكە جاتاتىن مودەلدەر دە بار. باعاسى سالىستىرمالى تۇردە قولجەتىمدى بولعاندىقتان، تۇتىنۋشىلار ەسكى كولىكتەن گورى جاڭا مودەلدى تاڭداۋعا بەيىم.
سونىڭ سالدارىنان ەكىنشى نارىقتاعى ۇسىنىس كوبەيىپ، باعا تومەندەيدى.
ۇشىنشىدەن - سەنىم ماسەلەسى
قىتاي اۆتوكولىكتەرى ساپا جاعىنان ايتارلىقتاي وسكەنىمەن، كوپشىلىك اراسىندا ولاردىڭ ۇزاق مەرزىمدى سەنىمدىلىگىنە قاتىستى كۇمان ءالى دە بار. اسىرەسە:
قوسالقى بولشەكتەردىڭ قولجەتىمدىلىگى؛
سەرۆيستىك قىزمەت ساپاسى؛
ەلەكترونيكا جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعى؛
بىرنەشە جىلدان كەيىنگى تەحنيكالىق جاعدايى سەكىلدى فاكتورلار ساتىپ الۋشىلاردى ويلاندىرادى.
سوندىقتان ەكىنشى نارىقتا ادامدار كوبىنە جاپون نەمەسە كورەي برەندتەرىنە باسىمدىق بەرەدى.
تەحنولوگيالىق ارتىقشىلىق تا باعانى ۇستاپ تۇرا المايدى
قىتاي كولىكتەرىنىڭ باستى ارتىقشىلىعى - باي جابدىقتالۋى. پانورامالىق شاتىر، تسيفرلىق ديسپلەيلەر، جۇرگىزۋشىگە كومەك جۇيەلەرى، پرەميۋم ينتەرەر - مۇنىڭ ءبارى سالىستىرمالى تۇردە ارزان باعادا ۇسىنىلادى.
الايدا تەحنولوگيانىڭ جىلدام جاڭارۋى بۇرىنعى مودەلدەردىڭ تارتىمدىلىعىن تەز تومەندەتەدى. بۇگىنگى فلاگمان ەرتەڭ ورتا دەڭگەيلى مودەلگە اينالىپ كەتۋى مۇمكىن.
قازاقستان نارىعىنا اسەرى قانداي؟
بۇل ءۇردىس الداعى ۋاقىتتا دا جالعاسۋى ىقتيمال. سەبەبى قىتاي برەندتەرى قازاقستانداعى ۇلەسىن بەلسەندى تۇردە ۇلعايتىپ جاتىر. سونىڭ ناتيجەسىندە نارىقتا تاڭداۋ كوبەيەدى، ءبىراق كولىكتىڭ ينۆەستيتسيالىق قۇنى تومەندەي بەرەدى.
ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، قىتاي كولىگىن ساتىپ الاردا ونى كەيىن قىمبات باعاعا ساتۋ قۇرالى ەمەس، بىرنەشە جىل پايدالاناتىن تەحنيكا رەتىندە قاراستىرعان ءجون.
قازىر اۆتونارىقتا باستى سۇراقتاردىڭ ءبىرى - قىتاي برەندتەرى ۋاقىت وتە كەلە Toyota, Hyundai نەمەسە Kia سەكىلدى تۇراقتى بەدەل قالىپتاستىرا الا ما دەگەن ماسەلە. ەگەر سەنىم دەڭگەيى ارتسا، وندا ولاردىڭ ەكىنشى نارىقتاعى باعاسى دا تۇراقتانۋى مۇمكىن.