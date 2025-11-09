قىتاي ەكسپورتى قازان ايىندا تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ەكسپورتى قازان ايىندا كۇتپەگەن جەردەن 1,1 پايىزعا تومەندەدى، بۇل كورسەتكىش ەكونوميستەر بولجاعان 3 پايىزدىق وسىمنەن الدەقايدا تومەن.
قىتايدىڭ باس كەدەن باسقارماسى 7-قاراشا كۇنى جاريالاعان مالىمەتكە سايكەس، دوللارمەن ەسەپتەگەندە، قازان ايىندا ەكسپورت كولەمى وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 1,1 پايىزعا ازايعان. قىركۇيەك ايىندا قىتاي ەكسپورتى 8,3 پايىزعا وسكەنىن ەسكە الساق، ايىرماشىلىقتىڭ ايتارلىقتاي ەكەنىنە كوز جەتەدى. سونداي-اق Reuters ساۋالناماسىنا قاتىسقان ەكونوميستەردىڭ قازان ايىندا ەكسپورت 3 پايىزعا وسەدى دەگەن بولجامى دا اقتالمادى.
سونىمەن قاتار، قازان ايىندا يمپورت كولەمى سايكەس كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 1 پايىزعا ارتقان. بۇل كورسەتكىش تە ساراپشىلار بولجاعان مەجەدەن (%3,2) جانە قىركۇيەكتەگى 7,4 پايىزدىق وسىمنەن الدەقايدا تومەن.
سينگاپۋرلىق Lianhe Zaobao باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، وتكەن ايدا قىتاي ەكونوميكاسىنىڭ ءوسىمى ايتارلىقتاي باياۋلاعان. رەسمي مالىمەتتەرگە سايكەس، ءوندىرىس سەكتورىنداعى ساتىپ الۋ مەنەدجەرلەرى يندەكسى (PMI) قىركۇيەكتە سوڭعى التى ايداعى ەڭ تومەن دەڭگەيگە قۇلدىراعان. بۇل قىسقا مەرزىمدە جاھاندىق نارىقتىڭ قىتاي تاۋارلارىنا سۇرانىسى شەكتەۋلى ەكەنىن بىلدىرەدى.
باسىلىمنىڭ ايتۋىنشا، كوپتەگەن زاۋىت يەلەرى ەكسپورتتىق تاپسىرىستاردىڭ كۇرت ازايعانىن حابارلاعان.
قازان ايىنىڭ باسىندا بەيجىڭ سيرەك جەر ەلەمەنتتەرىنىڭ ەكسپورتىنا باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنىن مالىمدەگەن ەدى. بۇعان جاۋاپ رەتىندە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قىتاي تاۋارلارىنا 100 پايىزدىق تاريف ەنگىزەتىنىن ايتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى ساۋدا قاقتىعىسى قايتا ورشىگەن بولاتىن.
دەگەنمەن، ا ق ش پەن قىتاي كوشباسشىلارى وتكەن اپتادا وڭتۇستىك كورەيادا كەزدەسكەننەن كەيىن، شيەلەنىس ايتارلىقتاي باسەڭدەدى. تاراپتار 10-قاراشادا اياقتالۋعا ءتيىس كەدەندىك جەڭىلدىكتەردىڭ مەرزىمىن تاعى ءبىر جىلعا ۇزارتۋعا كەلىستى.
ءبىراق، ا ق ش نارىعىنا جونەلتىلەتىن قىتايلىق تاۋارلارعا سالىناتىن كەدەندىك سالىقتىڭ ورتاشا دەڭگەيى ءالى دە 45 پايىزدان كەم ەمەس. بۇل كەيبىر ەكونوميستەر ايتىپ جۇرگەن قىتاي وندىرۋشىلەرىنىڭ پايدا مارجاسىن ازايتاتىن 35 پايىزدىق بولجامدى مەجەدەن جوعارى.
ەكونوميستەردىڭ بولجاۋىنشا، ا ق ش نارىعىنداعى ۇلەسىنەن قاعىلۋ قىتاي ەكسپورتىنىڭ ءوسىمىن شامامەن 2 پايىزدىق تارماققا تەجەپ وتىر. بۇل قىتايدىڭ ىشكى جالپى ونىمىنە (ج ءى ءو) شامامەن %0,3 شىعىن اكەلەدى.
بۇعان دەيىن قىتاي مەن ا ق ش اراسىنداعى ساۋداعا سالىنعان قوسىمشا باج سالىعىنىڭ مەرزىمى ۇزارعانىن حابارلاعان ەدىك.
اۆتور
ەرلان مازان