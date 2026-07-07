قىتاي كۋباعا قىسىمدى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي ا ق ش- تان كۋباعا قىسىم كورسەتۋدى توقتاتۋدى تالاپ ەتتى.
بۇعان وسى ەلگە قاتىستى امەريكا تاراپىنان جاسالعان ءبىرجاقتى سانكسيالاردىڭ كۇشەيۋى تۇرتكى بولدى.
قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى ماو نين بۇل جاعدايدىڭ 60 جىلدان استام ۋاقىت بويى زاڭسىز جالعاسىپ كەلە جاتقانىن ايتىپ، مۇنداي ارەكەتتى دەرەۋ توقتاتۋعا شاقىردى. ايتپەسە مۇنىڭ سوڭى كۋبا حالقىن اۋىر اپاتقا سوقتىرادى دەپ قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى.
بۇل جاعداي حالىقارالىق قاۋىمداستىقتاردىڭ دا نازارىن اۋدارىپ وتىر.
ماو نين، ق ح ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي وكىلى:
- قىتاي حالىقارالىق قۇقىققا نەگىزدەلمەگەن زاڭسىز ءبىرجاقتى سانكسيالارعا قارسى. ا ق ش كۋبانى قورشاۋدى جانە ەلگە ەكونوميكالىق قىسىمدى دەرەۋ توقتاتقانى ءجون. ارال حالقىنىڭ ءومىر ءسۇرۋ جانە دامۋ قۇقىقتارى تاپتالماۋعا ءتيىس. قىتاي كۋبانى ۇلتتىق ەگەمەندىگىن قورعاۋىن قولدايدى. سونداي-اق بۇل ىسكە سىرتقى ارالاسۋدىڭ بولۋىنا قارسى.