قىتاي نەكە اگەنتتىكتەرىنە باقىلاۋدى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - قىتاي بيلىگى نەكە قىزمەتتەرى نارىعىنداعى الاياقتىق پەن زاڭسىز ارەكەتتەرگە قارسى اۋقىمدى مەملەكەتتىك ناۋقاندى باستادى.
ول 2027-جىلدىڭ اقپان ايىنا دەيىن جالعاسادى. بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بەيجىڭدەگى مەنشىكتى ءتىلشىسى «حالىق گازەتى» باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلادى.
قىتايداعى نەكە قىزمەتتەرى نارىعىنىڭ قارقىندى دامۋى نەكە سانىنىڭ ارتۋىنا ىقپال ەتىپ وتىرعانىمەن، بۇل سالانىڭ كەڭەيۋى قوعامدا ۇلكەن پىكىرتالاس تۋدىرعان ءبىرقاتار زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ كوبەيۋىنە سەبەپ بولعان.
قىتاي ازاماتتىق ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىمەن بەس مەملەكەتتىك ۆەدومستۆو بىرلەسىپ جۇزەگە اسىراتىن بۇل شارا بەس كەزەڭنەن تۇرادى. باعدارلاما اياسىندا كومپانيالارعا اۋديت جۇرگىزۋ، جەرگىلىكتى تەكسەرۋلەر ۇيىمداستىرۋ، زاڭ بۇزۋشىلارعا قاتاڭ سانكتسيالار قولدانۋ، سونداي-اق ناۋقان قورىتىندىسىن شىعارىپ، ناتيجەلەرىن باعالاۋ جوسپارلانعان.
مەملەكەتتىك ناۋقان نەكە قىزمەتتەرى نارىعىنداعى جەتى نەگىزگى ماسەلەنى شەشۋگە باعىتتالعان. ولاردىڭ قاتارىندا زاڭسىز قىزمەت كورسەتۋ، جالعان جارناما، جالعان كۇيەۋ نەمەسە قالىڭدىق ارقىلى جاسالاتىن الاياقتىق، كەلىسىمشارت تالاپتارىن بۇزۋ، باعا بەلگىلەۋدەگى اشىقتىقتىڭ بولماۋى، كليەنتتەر تۋرالى مالىمەتتەردى جەتكىلىكسىز تەكسەرۋ جانە جەكە دەرەكتەردىڭ تارالۋى بار.
سالانى ودان ءارى دامىتۋ ءۇشىن ستاندارتتى كەلىسىمشارت ۇلگىلەرىن ەنگىزۋ، كليەنتتەردىڭ ساۋالنامالارىن مىندەتتى تۇردە تەكسەرۋ، نارىقتىڭ ءوزىن-ءوزى رەتتەۋ تەتىكتەرىن جەتىلدىرۋ جانە بۇل سالاعا دەگەن سەنىمدى ارتتىرۋ شارالارى قاراستىرىلىپ وتىر.
قىتاي بيلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، نەكە قىزمەتتەرى سالاسىنا باقىلاۋدى كۇشەيتۋ - وتباسىن قۇرۋعا قولايلى جاعداي قالىپتاستىرۋعا، بالا تۋۋ كورسەتكىشىن ىنتالاندىرۋعا جانە ەلدىڭ دەموگرافيالىق دامۋىن قولداۋعا باعىتتالعان كەشەندى مەملەكەتتىك ستراتەگيانىڭ ءبىر بولىگى.
بۇعان دەيىن قىتايدا نەكە راسىمدەرىن جەڭىلدەتۋ جانە ونى رومانتيكالىق سيپاتتا كورسەتۋ شارالارىنان كەيىن نەكە سانىنىڭ ايتارلىقتاي وسكەنى حابارلانعان بولاتىن.