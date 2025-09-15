قىتاي جىل سوڭىنا دەيىن 32 ميلليوننان استام اۆتوكولىك ساتۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. قىتاي - 2025 -جىلى قىتاي شامامەن 32,3 ميلليون اۆتوكولىك ساتۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى شينحۋاعا سىلتەمە جاساپ.
قىتاي بيلىگى اۆتوكولىك سەكتورىنىڭ ءوسۋىن تۇراقتاندىرۋ بويىنشا 2 -جىلدىق جۇمىس جوسپارىن جاريالاپ، 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا شامامەن 32,3 ميلليون اۆتوكولىك ساتۋ ماقساتىن قويدى. بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن %3 عا ارتىق.
قۇجاتقا سايكەس، قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ونەركاسىپ جانە اقپاراتتاندىرۋ مينيسترلىگىن قوسا العاندا، 8 مەملەكەتتىك ورگان بىرلەسىپ جاريالاعان مالىمەتتەرگە سۇيەنسەك، 2025 -جىلى جاڭا ەنەرگيا كوزدەرىنە نەگىزدەلگەن كولىكتەردىڭ ساتىلىمى شامامەن 15,5 ميلليون بىرلىككە جەتىپ، كورسەتكىشتىڭ ءوسۋىن شامامەن %20 عا جەتكىزەدى.
بۇل جىلى باسقا ماقساتتارعا اۆتوموبيل ەكسپورتىنىڭ تۇراقتى ءوسۋى مەن اۆتوموبيل ونەركاسىبىندەگى قوسىلعان قۇننىڭ %6 عا ارتۋى كىرەدى. 2026 -جىلعا قاراي سالا تيىمدىلىك، ساپا جانە اۋقىمدى ارتتىرۋمەن تۇراقتى ءوسىمدى ساقتايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
جوسپار 4 نەگىزگى سالادا 60 تان استام ءىس-شارانى قامتيدى، ونىڭ ىشىندە ىشكى سۇرانىستى ىنتالاندىرۋ، ءوندىرىس-وتكىزۋ تىزبەكتەرىن نىعايتۋ، بيزنەس كليماتىن وڭتايلاندىرۋ جانە اشىقتىق پەن ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋ.
ەگەر سۇرانىس تۋرالى ايتساق، وندا NEV نارىعىن كەڭەيتۋ جانە ينتەللەكتۋالدى قوسىلعان كولىك قۇرالدارىن العا جىلجىتۋ بويىنشا شارالار جوسپارلانعان.
قۇجاتتا 700 مىڭنان استام قوسىمشا NEV- ءدىڭ 25 قالادا قوعامدىق كولىك، تاكسي جانە لوگيستيكا سەكىلدى سەكتورلاردا پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزىلەتىنى كورسەتىلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قىتاي جاڭا iPhone 17 سمارتفوندارىن الەمگە ەكسپورتتاۋعا دايىندالىپ جاتقانىن جازعان ەدىك.