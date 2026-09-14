قىتاي جىبەك كورمەسىندە 100 گە جۋىق ديزاينەرلىك تۋىندى ۇسىندى
استانا. KAZINFORM — قازاقستاندا قىتايدىڭ ءۇش مۋزەيى - جىبەك مۋزەيى، حۋجوۋ مۋزەيى جانە تۋرفان مۋزەيى بىرلەسىپ ۇيىمداستىرعان «كەرەمەت جىبەك» كورمەسى ءوتتى.
ەكسپوزيتسيا كەلۋشىلەردى قىتاي جىبەك ونەرىنىڭ باي مادەني مۇراسىمەن جانە ونىڭ دامۋىنىڭ زاماناۋي ۇردىستەرىمەن تانىستىردى.
كورمەگە قويىلعان ەكسپوناتتاردىڭ ءبىرى - قىتايلىق قالىڭدىقتىڭ ءداستۇرلى توي كويلەگى. ەكسكۋرسيا جۇرگىزۋشىسى لينا سەرىكتىڭ ايتۋىنشا، قىتايلىقتار دا قازاقتار سياقتى قىزىل ءتۇستى جاقسى كورەدى، سوندىقتان قىزدار ءداستۇرلى تۇردە ۇيلەنۋ تويىنا قىزىل ءتۇستى كيىم كيگەن.
ءداستۇرلى كيىمدەرمەن قاتار كونە موتيۆتەر زاماناۋي سانمەن ۇيلەستىرىلگەن تۋىندىلار دا ۇسىنىلدى. ماسەلەن، كيىمدەردىڭ بىرىنە ايگىلى بەيجىڭ وپەراسىنىڭ كەيىپكەرى - ايەل جاۋىنگەردىڭ بەينەسى سالىنعان.
كورمەدە جىبەكتىڭ ءوزى دە ەرەكشە ورىن الدى. ونى ءوندىرۋ - كۇردەلى ۇدەرىس: الدىمەن جىبەك قۇرتتارى وسىرىلەدى، سودان كەيىن ولاردىڭ ءپىللالارىنان نازىك جىبەك ءجىبى الىنادى. ودان توقىلعان ماتالار جەڭىلدىگىمەن ەرەكشەلەنەدى ءارى دەنەگە جاعىمدى.
جىبەك جوعارى باعالانعانى سونشالىق، ول تەك كيىم دايىنداۋعا عانا پايدالانىلماعان. كورمەدە جىبەك ماتا ەلەمەنتتەرى قولدانىلعان التىن اشەكەيلەر، سونداي-اق زاماناۋي كەستە جانە جىبەك ورنەكتەرىمەن بەزەندىرىلگەن اياق كيىمدەر ۇسىنىلدى.
جالپى، كەلۋشىلەر قىتايلىق كيىم ديزاينەرلەرىنىڭ جۇزگە جۋىق تۋىندىسىن تاماشالاي الدى.
- كەلۋشىلەر تاراپىنان تۇراقتى قىزىعۋشىلىقتى بايقاپ وتىرمىز. جوعارى دەڭگەيدە ۇيىمداستىرىلعان مۇنداي كورمەلەر ءاردايىم كوپشىلىكتىڭ ۇلكەن قىزىعۋشىلىعىن تۋدىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇلتتىق مۋزەيى ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى الىبەك كۇزەربايەۆ.