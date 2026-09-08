قىتاي جەر مەن اي اراسىندا حالىقارالىق سپۋتنيكتىك جەلى قۇرادى
استانا. KAZINFORM - قىتاي 2030-جىلعا دەيىن جەر مەن اي اراسىندا حالىقارالىق سپۋتنيكتىك جەلى قۇرۋدى كوزدەيتىن Cislunar CubeSat Constellation عىلىمي باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.
بۇل تۋرالى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى Xinhua باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
جوبا اياسىندا سالماعى 30 كەلىگە دەيىنگى 12U CubeSat فورماتىنداعى 30 شاعىن سپۋتنيك وربيتاعا شىعارىلادى. ولار عارىشتىڭ اۋا رايىن باقىلاپ، گامما-ساۋلەلەردىڭ جارقىلىن بارىنشا ءدال تىركەۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا جول اشادى. قازىردىڭ وزىندە تايلاند، سەربيا، مىسىر، سەنەگال، يندونەزيا جانە وزگە دە ەلدەردىڭ عىلىمي ينستيتۋتتارى جوباعا اتسالىسىپ جاتىر.
ۇيىمداستىرۋشىلار ماماندار دايارلاپ، عارىشتى زەرتتەۋ جوبالارىنا حالىقارالىق دەڭگەيدە اتسالىسۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن ءبىرىڭعاي ينتەرفەيس ستاندارتتارىن ازىرلەۋدى كوزدەيدى.
اي ماڭىنداعى كەڭىستىك جەر وربيتاسىنان باستاۋ الىپ، پلانەتامىزدان شامامەن 2 ميلليون شاقىرىم قاشىقتىققا دەيىن سوزىلىپ جاتىر. قىتاي بۇل ستراتەگيالىق ايماقتى كەلەشەكتە ايعا كوسموناۆتتار ۇشىرۋ ميسسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە زەرتتەۋ ستانسيالارىن ورنالاستىرۋ ءۇشىن باستى وپەراتسيالىق شەپ رەتىندە قاراستىرادى.
بۇعان دەيىن قىتاي ايدىڭ وڭتۇستىك ءپوليۋسىن زەرتتەۋگە ارنالعان زوندتى ۇشىرۋعا دايىنداپ جاتقانى حابارلانعان بولاتىن.