قىتاي جەل ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن سۋاستى دەرەكتەر ورتالىعىن سالدى
استانا. KAZINFORM - قىتايدا تولىعىمەن جەل ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن الەمدەگى العاشقى سۋاستى دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.
نىسان شاڭحاي پيلوتتىق ەركىن ساۋدا ايماعىنىڭ لينگان جاڭا اۋدانىندا ورنالاسقان.
جەرگىلىكتى اكىمشىلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ورناتىلعان قۋاتى 24 م ۆ ت بولاتىن جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 1,6 ميلليارد يۋاندى (شامامەن 226 ميلليون دوللار) قۇرادى.
سۋ استىنداعى دەرەكتەر ورتالىعى قۋاتىنىڭ %95 دان استامى جاڭارتىلاتىن كوزدەردەن الىنادى. ءداستۇرلى جەردەگى داتا- ورتالىقتارمەن سالىستىرعاندا جاڭا قوندىرعى قۋات تۇتىنۋدى %22,8 عا ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار سۋداعى جانە جەردەگى رەسۋرستاردىڭ پايدالانىلۋىن سايكەسىنشە %100 عا جانە %90 عا قىسقارتادى.
لينگان اۋدانىنىڭ ۇكىمەتى اتاپ وتكەندەي، سۋ استى ورتالىعىنىڭ پايدالانۋعا بەرىلۋى - تەڭىزدەگى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى مەن دەرەكتەر ورتالىقتارىن بىرىكتىرۋ الەۋەتىن كورسەتەتىن تەحنولوگيالىق جەتىستىك.
بۇعان دەيىن قازاقستان Google Cloud جاھاندىق جەلىسىندەگى وڭىرلىك حابقا اينالاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.