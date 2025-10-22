ق ز
    10:25, 22 - قازان 2025 | GMT +5

    قىتاي جەل ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن سۋاستى دەرەكتەر ورتالىعىن سالدى

    استانا. KAZINFORM - قىتايدا تولىعىمەن جەل ەنەرگياسىمەن جۇمىس ىستەيتىن الەمدەگى العاشقى سۋاستى دەرەكتەر ورتالىعىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، دەپ حابارلايدى شينحۋا اقپارات اگەنتتىگى.

    فوتو: China Daily

    نىسان شاڭحاي پيلوتتىق ەركىن ساۋدا ايماعىنىڭ لينگان جاڭا اۋدانىندا ورنالاسقان.

    جەرگىلىكتى اكىمشىلىكتىڭ مالىمەتىنشە، ورناتىلعان قۋاتى 24 م ۆ ت بولاتىن جوباعا سالىنعان ينۆەستيتسيانىڭ جالپى كولەمى 1,6 ميلليارد يۋاندى (شامامەن 226 ميلليون دوللار) قۇرادى.

    سۋ استىنداعى دەرەكتەر ورتالىعى قۋاتىنىڭ %95 دان استامى جاڭارتىلاتىن كوزدەردەن الىنادى. ءداستۇرلى جەردەگى داتا- ورتالىقتارمەن سالىستىرعاندا جاڭا قوندىرعى قۋات تۇتىنۋدى %22,8 عا ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. سونىمەن قاتار سۋداعى جانە جەردەگى رەسۋرستاردىڭ پايدالانىلۋىن سايكەسىنشە %100 عا جانە %90 عا قىسقارتادى.

    لينگان اۋدانىنىڭ ۇكىمەتى اتاپ وتكەندەي، سۋ استى ورتالىعىنىڭ پايدالانۋعا بەرىلۋى - تەڭىزدەگى جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا كوزدەرى مەن دەرەكتەر ورتالىقتارىن بىرىكتىرۋ الەۋەتىن كورسەتەتىن تەحنولوگيالىق جەتىستىك.

    بۇعان دەيىن قازاقستان Google Cloud جاھاندىق جەلىسىندەگى وڭىرلىك حابقا اينالاتىنىن جازعان بولاتىنبىز.

     

