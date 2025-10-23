قىتاي جەكە دەرەكتەردى شەتەلگە تاسىمالداۋ ءۇشىن جاڭا سەرتيفيكاتتاۋ ەرەجەلەرىن ەنگىزدى
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ قىتايدا جەكە اقپاراتتى شەتەلگە بەرۋدىڭ جاڭا سەرتيفيكاتتاۋ ەرەجەلەرى كۇشىنە ەنەدى، دەپ حابارلايدى China Daily.
بۇل باستاما زاڭنامالىق رەتتەۋدى جەتىلدىرۋ اياسىندا دەرەكتەردى قورعاۋدى جاقسارتۋ جانە ترانسشەكارالىق اعىنداردى وڭتايلاندىرۋعا باعىتتالعان.
قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىگىن باسقارۋ اكىمشىلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، جاڭا شارالار دەرەكتەردى ەكسپورتتاۋشىلارعا قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ جەكە دەرەكتەردى قورعاۋ تۋرالى زاڭى نەگىزىندە ۇلتتىق سەرتيفيكاتتاۋ ستاندارتتارىنا سايكەس زاڭدى مەحانيزم ۇسىنادى.
بۇل سەرتيفيكاتتاۋ كريتيكالىق اقپاراتتىق ينفراقۇرىلىم وپەراتورلارى ەمەس، جەكە دەرەكتەردى وڭدەيتىن وپەراتورلارعا ارنالعان. ول بيىلدان باستاپ شەتەلگە 100 مىڭنان 1 ميلليونعا دەيىن سەزىمتال ەمەس جەكە دەرەكتەردى نەمەسە 10 مىڭنان از سەزىمتال دەرەكتەردى جەتكىزگەن ۇيىمدار ءۇشىن مىندەتتى بولىپ تابىلادى.
«ماڭىزدى دەرەكتەر» كاتەگورياسى وسى پروتسەدۋرانىڭ قولدانىس اياسىنان شىعارىلعان. قۇجات دەرەكتەر وپەراتورلارىنا قاۋىپسىزدىكتى باعالاۋدىڭ مىندەتتى پروتسەدۋرالارىنان جالتارۋ ءۇشىن ۇلكەن كولەمدەگى اقپاراتتى ادەيى كىشىرەك پاكەتتەرگە بولۋگە تىيىم سالادى.
بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس وپەراتورلار اككرەديتتەلگەن ورگاندارعا سەرتيفيكاتتاۋعا ءوتىنىم بەرۋى قاجەت. ءاربىر سەرتيفيكاتتاۋ سەرتيفيكاتى ءۇش جىل بويى جارامدى بولادى.
سەرتيفيكاتتاۋ قىزمەتىن قاداعالاۋ قىتايدىڭ كيبەركەڭىستىك اكىمشىلىگىنە جانە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ نارىقتى رەتتەۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك باسقارماسىنا جۇكتەلەدى.
بۇعان دەيىن ءبىزدىڭ ەلىمىزدە ازاماتتاردىڭ جەكە دەرەكتەرىنىڭ تارالۋىنا جول بەرمەۋ ءۇشىن قانداي شارالار قابىلدانعانىن حابارلاعان ەدىك.